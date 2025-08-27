Donald Tusk po Radzie Gabinetowej. "Prezydent był wyraźnie zdziwiony"
- Jestem bardzo zadowolony - stwierdził premier Donald Tusk po Radzie Gabinetowej z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Mimo to zaznaczył, nawiązując do dyskusji w sprawie CPK, że "pan prezydent był wyraźnie zdziwiony" w jednej kwestii. Zapowiedział także, że planuje ponownie spotkać się z Nawrockim przed jego wylotem do USA.
- Cieszę się też, że była możliwość bezpośrednio także przy kamerach wyprowadzenia z błędu pana prezydenta - podkreślił premier.
Jak zaznaczył przy tym, "pan prezydent debiutuje w tej roli, więc zasługuje na taką kompetentną informację o stanie spraw polskich".
- Cieszę się, że nawet w takich szczegółach mogłem udzielić informacji i prostować pewne nieścisłości, które się pojawiły w wypowiedziach ministrów i współpracowników prezydenta - dodał.
Donald Tusk o zdziwieniu Karola Nawrockiego. "Rozmawialiśmy o CPK"
- Na przykład jak rozmawialiśmy o CPK, to poinformowałem i pan prezydent był wyraźnie zdziwiony, że w jego projekcie jest ograniczenie prędkości tych kolei dużych prędkości do 250 km/h, co w praktyce oznacza 210-220 km/h, a w naszym projekcie, który przygotowujemy i realizujemy, to jest ponad 300 km/h - relacjonował przebieg Rady Gabinetowej Donald Tusk.
- My nie gadamy o tym, tylko my to robimy zgodnie z moją zasadą, zawsze ją powtarzam. Dzisiaj także to mówiłem - podkreślił.
Premier kontynuował, że wówczas "pojawiła się nieścisłość, że to może faworyzować zagranicznych wykonawców". - Jest dokładnie odwrotnie. Akurat wiem, jaki zagraniczny wykonawca jest zainteresowany, aby limit 250 km/h był zagwarantowany, a my jesteśmy dużo ambitniejsi - wyjaśnił.
