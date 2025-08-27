Zgrzyt na otwarciu Rady Gabinetowej. W sieci fala komentarzy

Adrianna Rymaszewska

Adrianna Rymaszewska

"Nawrocki chce pouczać, tylko sam nie odrobił lekcji", "zakompleksiony człowiek z ego pod sufitem" - piszą politycy koalicji rządzącej, komentując środowe posiedzenie Rady Gabinetowej. Te rozpoczęło się zaciętą wymianą zdań między szefem rządu a głową państwa. "Mocne wejście prezydenta", "no cóż, jest to tak zwana orka" - kontrują z kolei stronnicy Karola Nawrockiego.

Fala komentarzy po posiedzeniu Rady Gabinetowej
Fala komentarzy po posiedzeniu Rady GabinetowejPAP/Albert Zawada/ Xmateriał zewnętrzny

Środowe posiedzenie Rady Gabinetowej rozpoczęło się o godzinie 9 od przemówienia prezydenta Karola Nawrockiego. Głowa państwa, zapowiadając agendę dzisiejszego spotkania, niejednokrotnie uderzyła w rządzących, zarzucając im m.in. niezrealizowanie obietnic i hipokryzję. Gdy do głosu doszedł premier Donald Tusk, padły równie stanowcze słowa.

Posiedzenie Rady Gabinetowej. Fala komentarzy w sieci

Wydarzenia w Pałacu Prezydenckim na bieżąco ocenili w mediach społecznościowych zarówno politycy obozu rządzącego, jak i opozycji oraz ci współpracujący z prezydentem. Sieć bardzo szybko zalała fala komentarzy, wśród których znalazły się te, mówiące m.in. o złośliwościach, mijaniu się z prawdą czy też dopieszczaniu własnego ego.

"Premier punkt po punkcie obalił każdą złośliwość Nawrockiego. Merytorycznie, spokojnie w oparciu o fakty i dane a nie tylko polityczny przekaz z Nowogrodzkiej. Nawrocki dostał to czego chciał. Mam nadzieję, że kolejne spotkania będą ze strony prezydenta bardziej profesjonalne" - napisał w portalu X poseł Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.

W kolejnym wpisie szef klubu parlamentarnego KO podsumował Radę Gabinetową, stwierdzając z kolei, że "Karol Nawrocki niepotrzebnie zmienia ją w forum walki z rządem, w forum dopieszczania własnego ego". "Rada Gabinetowa to nie jest jednak ustawka" - dodał.

Zobacz również:

Donald Tusk i Karol Nawrocki podczas Rady Gabinetowej
Polska

Prezydent nagle przerwał premierowi. "Odchodzimy od tematu"

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Inny polityk KO, Robert Kropiwnicki, ocenił, że "słowo wstępne Nawrockiego na Radzie Gabinetowej wskazuje, że prezydent przyjmuje konfrontacyjny model kohabitacji z rządem".

    "Rada Gabinetowa to nie rząd. Prezydent nie jest premierem. Pycha kroczy przed upadkiem" - wskazał.

    Jeszcze mocniejszych słów użyła natomiast posłanka partii Donalda Tuska - Maria Janyska. "Zakompleksiony człowiek z ego pod sufitem. Zamiast powagi Rady Gabinetowej gorzkie żale" - skwitowała.

    "Nawrocki postawiony do pionu" - ocenił krótko poseł Mariusz Witczak.

    "Nawrocki chce pouczać, tylko sam nie odrobił lekcji" - taki komentarz zamieścił z kolei europoseł Dariusz Joński z Inicjatywy Polskiej.

    Politycy komentują otwarcie Rady Gabinetowej. "Premier zmiażdżył prezydenta"

    Otwartą część Rady Gabinetowej skomentowali także politycy innych ugrupowań, np. Tomasz Trela z Lewicy.

    "Karol Nawrocki nie dorósł do żadnej funkcji publicznej. Początek Rady Gabinetowej pokazuje to dobitnie. Kacyk Kaczyńskiego, nie Prezydent RP!" - podsumował poseł.

    W kolejnym poście nadmienił zaś, że "Premier Tusk zmiażdżył Prezydenta Nawrockiego spokojem, wiedzą, danymi, osiągnięciami rządu i skutecznością w działaniu". "My robimy, oni tylko mówią!" - oświadczył.

    Zobacz również:

    Donald Tusk zabrał głos przed niejawną częścią Rady Gabinetowej
    Polska

    Tusk odpowiedział Nawrockiemu. "Chcę sprostować"

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur

      Nieco inaczej sprawę widzieli politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością oraz samym prezydentem. Błażej Poboży, będący doradcą Karola Nawrockiego, docenił słowa głowy państwa, oświadczając, że Nawrocki miał "mocne wejście".

      "Może wreszcie koalicja Tuska zrozumie znaczenie obietnic i zobowiązań wyborczych" - napisał.

      "Nawet mu powieka nie drgnęła, jak mijał się z prawdą. Tusk tłumaczy wysoki deficyt wydatkami na obronność. Rząd tego samego Tuska doprowadza MON do niewypłacalności zmuszając resort do spłaty zadłużenia Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych z budżetu na obronność" - ocenił natomiast były szef MON Mariusz Błaszczak.

      Zobacz również:

      Prezydent Karol Nawrocki podczas Rady Gabinetowej
      Polska

      Prezydent chce wyjaśnień od premiera. "Jestem zaniepokojony"

      Adrianna Rymaszewska
      Adrianna Rymaszewska
      Prezydent zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy: Przydacz: Uszczelnianie systemuPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze