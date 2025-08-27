Środowe posiedzenie Rady Gabinetowej rozpoczęło się o godzinie 9 od przemówienia prezydenta Karola Nawrockiego. Głowa państwa, zapowiadając agendę dzisiejszego spotkania, niejednokrotnie uderzyła w rządzących, zarzucając im m.in. niezrealizowanie obietnic i hipokryzję. Gdy do głosu doszedł premier Donald Tusk, padły równie stanowcze słowa.

Posiedzenie Rady Gabinetowej. Fala komentarzy w sieci

Wydarzenia w Pałacu Prezydenckim na bieżąco ocenili w mediach społecznościowych zarówno politycy obozu rządzącego, jak i opozycji oraz ci współpracujący z prezydentem. Sieć bardzo szybko zalała fala komentarzy, wśród których znalazły się te, mówiące m.in. o złośliwościach, mijaniu się z prawdą czy też dopieszczaniu własnego ego.

"Premier punkt po punkcie obalił każdą złośliwość Nawrockiego. Merytorycznie, spokojnie w oparciu o fakty i dane a nie tylko polityczny przekaz z Nowogrodzkiej. Nawrocki dostał to czego chciał. Mam nadzieję, że kolejne spotkania będą ze strony prezydenta bardziej profesjonalne" - napisał w portalu X poseł Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.

W kolejnym wpisie szef klubu parlamentarnego KO podsumował Radę Gabinetową, stwierdzając z kolei, że "Karol Nawrocki niepotrzebnie zmienia ją w forum walki z rządem, w forum dopieszczania własnego ego". "Rada Gabinetowa to nie jest jednak ustawka" - dodał.

Inny polityk KO, Robert Kropiwnicki, ocenił, że "słowo wstępne Nawrockiego na Radzie Gabinetowej wskazuje, że prezydent przyjmuje konfrontacyjny model kohabitacji z rządem".

"Rada Gabinetowa to nie rząd. Prezydent nie jest premierem. Pycha kroczy przed upadkiem" - wskazał.

Jeszcze mocniejszych słów użyła natomiast posłanka partii Donalda Tuska - Maria Janyska. "Zakompleksiony człowiek z ego pod sufitem. Zamiast powagi Rady Gabinetowej gorzkie żale" - skwitowała.

"Nawrocki postawiony do pionu" - ocenił krótko poseł Mariusz Witczak.

"Nawrocki chce pouczać, tylko sam nie odrobił lekcji" - taki komentarz zamieścił z kolei europoseł Dariusz Joński z Inicjatywy Polskiej.

Politycy komentują otwarcie Rady Gabinetowej. "Premier zmiażdżył prezydenta"

Otwartą część Rady Gabinetowej skomentowali także politycy innych ugrupowań, np. Tomasz Trela z Lewicy.

"Karol Nawrocki nie dorósł do żadnej funkcji publicznej. Początek Rady Gabinetowej pokazuje to dobitnie. Kacyk Kaczyńskiego, nie Prezydent RP!" - podsumował poseł.

W kolejnym poście nadmienił zaś, że "Premier Tusk zmiażdżył Prezydenta Nawrockiego spokojem, wiedzą, danymi, osiągnięciami rządu i skutecznością w działaniu". "My robimy, oni tylko mówią!" - oświadczył.

Nieco inaczej sprawę widzieli politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością oraz samym prezydentem. Błażej Poboży, będący doradcą Karola Nawrockiego, docenił słowa głowy państwa, oświadczając, że Nawrocki miał "mocne wejście".

"Może wreszcie koalicja Tuska zrozumie znaczenie obietnic i zobowiązań wyborczych" - napisał.

"Nawet mu powieka nie drgnęła, jak mijał się z prawdą. Tusk tłumaczy wysoki deficyt wydatkami na obronność. Rząd tego samego Tuska doprowadza MON do niewypłacalności zmuszając resort do spłaty zadłużenia Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych z budżetu na obronność" - ocenił natomiast były szef MON Mariusz Błaszczak.

