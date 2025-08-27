"Prezydent chce odpowiedzi na piśmie". Szef Kancelarii wskazuje na ministra

- To są powszechnie wiadome informacje, ale chciałbym je zrekapitulować. Mamy, można powiedzieć, do czynienia z taką kwadrygą pana ministra Domańskiego, a więc również tego rządu, również pana premiera Tuska, jeżeli chodzi o finanse publiczne, deficyt - powiedział Bogucki.

Jak ocenił, "można powiedzieć, że to są tacy czterej jeźdźcy apokalipsy". - Bo z jednej strony wiemy, że ten budżet, który jest obecnie, to jedna trzecia środków na wydatki pochodzi z pożyczek, czyli mamy do czynienia z bardzo mocnym zadłużaniem. Druga kwestia to blisko 50 proc. stanowi deficyt, jeżeli chodzi o przychody - dodał.

Rada Gabinetowa. Prezydent będzie chciał wyjaśnień na piśmie

Szef Kancelarii Prezydenta nadmienił także, że trzecią kwestią są blisko 50 miliardów mniejsze wpływy niż w roku poprzednim, mimo że "wciąż jeszcze na szczęście" mamy wzrost gospodarczy.

- Czwarta rzecz, niezwykle ważna, często była bardzo nieprawdziwie przedstawiana, kiedy była mowa o tym, że poprzednie budżety były obarczone dużą liczbą wydatków nieujętych bezpośrednio w samym budżecie. Jeżeli spojrzymy na załączniki do tego budżetu, a więc wydatki pozabudżetowe, to ponad 182 mld złotych - przekazał.

- I we wszystkich tych czterech punktach mamy do czynienia ze swego rodzaju "historycznym osiągnięciem". Nigdy nie było tak źle, jeżeli chodzi o budżet - ocenił Bogucki, wskazując, że we wszystkich tych kwestiach prezydent będzie domagał się wyjaśnień na piśmie.

Jednocześnie Bogucki zaznaczył, że "nie chodzi o jakieś przepychanki polityczne, tylko ustalenie stanu faktycznego". - A żeby to pokazać bezpośrednio na dokumentach, a nie poprzestawać na słowach, potrzebna jest dokumentacja, o którą pan prezydent zawnioskował - wskazał.

Podkreślił też, że odbyta Rada Gabinetowa była "wyjątkowa" z uwagi na fakt, że prezydent zaprosił na nią aż 10 ekspertów. - To pokazuje, że panu prezydentowi zależy na dyskusji merytorycznej, dyskusji na temat faktów - podkreślił.

Szef BBN chce odtajnienia aneksu do raportu z likwidacji WSI: Prawica uczyniła z aneksu jakiś rodzaj ‘’Świętego Graala’’ Polsat News Polsat News