W skrócie Pierwsza Rada Gabinetowa zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego odbyła się szybko po jego zaprzysiężeniu i skoncentrowała się na kluczowych tematach takich jak finanse publiczne, inwestycje oraz rolnictwo.

Spotkanie przebiegło spokojnie i merytorycznie, mimo różnic zdań i pewnych uszczypliwości między Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem.

Prezydent oraz jego otoczenie podkreślają chęć cyklicznego organizowania Rad Gabinetowych oraz rozliczania rządu z realizacji obietnic wyborczych.

To była pierwsza Rada Gabinetowa, zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Szybko, bo równo trzy tygodnie po zaprzysiężeniu. Prezydent chciał rozmawiać z rządem o kilku konkretnych tematach: stanie finansów publicznych, inwestycjach rozwojowych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego i elektrowni jądrowych na czele, a także o polskim rolnictwie.

Pierwsza część posiedzenia Rady Gabinetowej była otwarta dla mediów - głos zabrał najpierw Karol Nawrocki, a później Donald Tusk, po którym do jego słów odniósł się prezydent. Obaj politycy nie szczędzili sobie uszczypliwości.

Karol Nawrocki wytykał rządowi przede wszystkim brak realizacji obietnic wyborczych. Powiedział, że apeluje do rządu o aktualizację 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej, 12 gwarancji Trzeciej Drogi i programu Lewicy, bo chce wiedzieć, czy "one są nadal aktualne".

Donald Tusk, odpowiadając na zarzuty, stwierdził, że Rada Gabinetowa "to nie klub dyskusyjny" i podkreślił, że będzie "bardzo rzetelnie pilnował ram konstytucyjnych w naszej współpracy". - Z najlepszą wolą będziemy z panem prezydentem współpracować wszędzie tam, gdzie tak rozstrzyga konstytucja - zaznaczył Tusk. Odniósł się też do konkretnych zarzutów prezydenta, mówiąc, że znalazły się w nich "pewne nieścisłości".

Rada Gabinetowa. Kto zabierał głos. Odsłaniamy kulisy

Pomimo tych złośliwości, jak słyszymy, całe spotkanie przebiegło w dobrej i kulturalnej atmosferze, a rozmowa była merytoryczna. - Nie było żadnego politycznego pohukiwania czy pokrzykiwania. Momentami część ministrów wydawała się nawet znudzona - ujawnia nasz rozmówca, który uczestniczył w spotkaniu.

Z naszych ustaleń wynika, że nie wszyscy ministrowie zabierali głos podczas Rady. W sprawach budżetu i stanu finansów publicznych ze strony rządu wypowiadał się głównie minister finansów Andrzej Domański. Ze strony prezydenckiej głos zabierali doradcy prezydenta m.in. Paweł Gruza i Leszek Skiba.

Jak informował później na konferencji prasowej szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, stanowiska rządu i prezydenta były całkiem rozbieżne i prezydent zobowiązał ministra finansów do przedstawienia odpowiedzi pisemnej na część wątpliwości.

W części dotyczącej dyskusji o inwestycjach, w tym CPK i atomu ze strony rządowej głos zabierali minister infrastruktury Dariusz Klimczak oraz minister energii Miłosz Motyka, a ze strony prezydenckiej m.in. Wanda Buk, ale także zaproszeni posłowie Marcin Horała i Paulina Matysiak.

W trzecim temacie dotyczącym rolnictwa i zablokowania umowy Mercosur wypowiadał się wicepremier Radosław Sikorski, w dyskusji uczestniczył także Donald Tusk oraz Władysław Kosiniak-Kamysz. Ze strony ekspertów prezydenta głos zabrali m.in. Jacek Saryusz-Wolski i Anna Gembicka.

Zbigniew Bogucki podkreślał później, że podczas rozmowy z ust premiera padła jednoznaczna deklaracja o tym, że rząd jest zdeterminowany do zablokowania umowy Mercosur.

Kluczowa zapowiedź prezydenta i kolejne Rady Gabinetowe

Prezydent Nawrocki w części otwartej dla mediów, podkreślał chęć rozliczenia rządu z obietnic i stworzenie aktualnej mapy tych obietnic.

- Trochę słabo to wybrzmiało, ale będziemy to podnosić konsekwentnie, aby rząd zaktualizował swoje obietnice i stworzył aktualną mapę tych obietnic. To dla Tuska najbardziej niewygodny temat, dlatego go nie odpuścimy - mówi nam rozmówca z Pałacu Prezydenckiego.

- Liczę, że Rady Gabinetowe będą w najbliższych latach forum usystematyzowania naszej współpracy na linii prezydent-rząd. Wierzę, że uda się nie przenosić tu emocji politycznych. Podstawowym warunkiem współpracy jest dotrzymywanie przez nas wszystkich zobowiązań - zapowiedział prezydent Karol Nawrocki, zwracając się do Donalda Tuska.

Także zaplecze prezydenckie podkreśla, że jest pomysł, aby Rady Gabinetowe odbywały się częściej. - Może nie raz w miesiącu, ale raz na dwa czy trzy miesiące byłoby jak najbardziej do zrobienia - słyszymy.

Następnej Rady Gabinetowej możemy się zatem spodziewać jeszcze w tym roku.

Reakcje po Radzie Gabinetowej

Nieoficjalnie politycy z Kancelarii Prezydenta przyznają, że są zadowoleni z przebiegu Rady Gabinetowej. I że spodziewali się większej konfrontacji, tymczasem przebieg spotkania był spokojny i merytoryczny, mimo różnic.

- Wiadomo, że część otwarta dla mediów to był swego rodzaju polityczny teatr. I tu Donald Tusk niczym nas nie zaskoczył, ani uszczypliwościami ani tym, na czym się skupił. To on jest dziś w defensywie i musi się tłumaczyć z braku realizacji obietnic. Wiadomo było, że będzie próbował przekierować uwagę, robiąc jakieś wrzutki jak choćby ta z obchodzeniem weta w sprawie wiatraków. To się nie uda, bo da się szybko zweryfikować - przekonuje osoba z otoczenia prezydenta.

I dodaje: - Na szczęście, gdy zniknęły media i kamery zaczęła się już całkiem normalna i merytoryczna rozmowa.

Kamila Baranowska

