Prezydent nagle przerwał premierowi. "Odchodzimy od tematu"

Karol Nawrocki przerwał wypowiedź Donalda Tuska podczas Rady Gabinetowej. - Pan premier chce teraz cały zakres spraw omówić, bo chyba odchodzimy od tematu? - pytał retorycznie prezydent, reagując na kolejne zagadnienia podejmowane przez szefa rządu. - Nie po to was zaprosiłem - podkreślił Nawrocki.

Donald Tusk i Karol Nawrocki podczas Rady Gabinetowej
Donald Tusk i Karol Nawrocki podczas Rady Gabinetowej

Donald Tuskzabrał głos po Karolu Nawrockim podczas jawnej części posiedzenia Rady Gabinetowej. Premier odpowiadał na część zarzutów prezydenta. Wskazał też, że jego rząd dobrze radzi sobie z inflacją i dużymi inwestycjami.

W pewnym momencie Tusk nawiązał do prezydenckiego weta dotyczącego ustawy wiatrakowej.

Rada Gabinetowa. Nawrocki przerwał wystąpienie Tuska. "Nie po to was zaprosiłem"

- Mam dobrą wiadomość dla Polek i Polaków, i złą dla pana prezydenta. My i tak będziemy zwiększali, i to radykalnie, moc wiatraków na lądzie. Nie dlatego, że jesteśmy fanami wiatraków, tylko to jest w tej chwili najtańsze i najszybsze w realizacji źródło prądu - zapewnił Donald Tusk.

- Pan premier chce teraz cały zakres spraw omówić, bo chyba odchodzimy od tematu? - pytał retorycznie prezydent, reagując na przedłużające się wystąpienie szefa rządu.

    - Możemy porozmawiać o wiatrakach i o innych rzeczach, aby to wszystko składało się do jakieś całości. Mam wrażenie, że odchodzimy od tematu. (...) Nie po to was zaprosiłem - dodał Nawrocki.

    Ustawa wiatrakowa. Rząd przygotował rozporządzenie, jest komunikat Tuska

    Donald Tusk w odpowiedzi podziękował głowie państwa za cierpliwość i poinformował, że rząd znalazł sposób na ominięcie prezydenckiego weta w postaci rozporządzenia.

    - Pan premier regularnie używał przymiotnika "rekordowy", ale według moich informacji to mamy rekordowy deficyt w historii Polski po 1989 roku - odpowiedział na wystąpienie szefa rządu Karol Nawrocki.

    Po tych słowach prezydencki minister Zbigniew Bogucki ogłosił przerwę techniczną i poprosił przedstawicieli mediów o opuszczenie sali. Po niej rozpoczęły się obrady w części niejawnej.

