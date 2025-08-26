Prokurator Ewa Wrzosek objęła stanowisko radcy generalnego w biurze ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Jej zadaniem ma być współpraca z Prokuraturą Krajową.

Ewa Wrzosek w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pierwsze komentarze

W sieci zaczęły pojawiać się pierwsze komentarze w związku z wyborem Żurka.

"Ewa Wrzosek będzie w Ministerstwie Sprawiedliwości wspierać Waldemara Żurka! Nie wątpię, że wielu zawyje. Ze strachu" - napisała na platformie X europoseł KO Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Dariusz Joński ocenił, że była to "świetna decyzja" ministra sprawiedliwości i pogratulował Wrzosek.

Z kolei poseł KO Robert Kropiwnicki ocenił, że Wrzosek jest "jedną z najlepszych prokuratorek". "Ta decyzja zwiastuje przyspieszenie działań prokuratury w wielu wrażliwych społecznie kwestiach" - dodał.

Głos krytyki ze strony opozycji. Europoseł o "dorobku" Wrzosek

Głosy krytyki pojawiły się natomiast ze strony przedstawicieli opozycji. Poseł PiS Sebastian Kaleta napisał, że "wprawdzie prokurator Wrzosek polegnie w batalii o tytuł Najsilniejszego z Silnych Razem 2025 w pojedynku z Romanem Giertychem, ale w nagrodę pocieszenia zostanie radcą generalnym w MS". Stwierdził, że nowy radca generalny Żurka "będzie teraz miała więcej czasu na politykowanie na X".

Jego partyjny kolega europoseł Jacek Ozdoba "przypomniał 'dorobek'" prokurator Wrzosek, udostępniając odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na złożony przez niego 21 stycznia wniosek, dotyczący wykonywanych przez nią obowiązków.

"W ciągu miesiąca sporządziła trochę pism, które - jak wynika z odpowiedzi - nie zostały podpisane ani uznane za oficjalne dokumenty. Po tym czasie Bodnar uznał, że nie nadaje się do pracy w ministerstwie. Nieróbstwo za tysiące złotych?" - skomentował wtedy odpowiedź resortu Ozdoba.

Nagła śmierć Barbary Skrzypek

W marcu 2025 r. Wrzosek nadzorowała przesłuchanie Barbary Skrzypek, (bliskiej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego) w sprawie afery "dwóch wież". Kilka dni później Barbara Skrzypek zmarła na skutek niewydolności krążeniowej, co wywołało polityczną burzę.

PiS oskarżyło prokurator Wrzosek o przyczynienie się do zgonu poprzez stosowanie "nieodpowiednich technik" podczas przesłuchania, a także niedopuszczeniem do przesłuchania pełnomocnika Skrzypek. W sprawie jej śmierci trwa śledztwo.

W czerwcu br. delegacja Wrzosek do prokuratury okręgowej uległa zakończeniu, zaś śledztwo w sprawie "dwóch wież" kontynuuje inna prokurator.

Po nagłej śmierci Skrzypek prokurator Ewa Wrzosek została objęta ochroną. Prokurator zawnioskowała o nią po tym, jak kierowano do niej groźby karalne.

Ukraina ostrzega w sprawie zakazu symboli banderowskich w Polsce. Fogiel w ''Graffiti'': Potrząsanie szabelką Polsat News Polsat News