Kania nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień, twierdząc, że dane były ogólnodostępne.

Dziennikarka Dorota Kania , która w marcu ujawniła dane osobowe prok. Ewy Wrzosek , usłyszała zarzuty w tej sprawie - poinformowała w piątek PAP Prokuratura Okręgowa w Tarnowie . Podejrzana, przesłuchana w obecności obrońcy, nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień.

- Podejrzana, przesłuchana w obecności obrońcy, nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień - podał prok. Grzesik, dodając, że grozi jej wymierzenie kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Podkreślił też, że w sprawie podjęte zostaną kolejne czynności procesowe , w tym czynności końcowe względem wątku dotyczącego Kani.

- Na ten moment nie jest planowane przedstawienie zarzutów innym osobom , choć nie jest to wykluczone w przyszłości w razie uzupełnienia materiału dowodowego - zaznaczył prok. Grzesik.

Odnosząc się do tej sprawy Kania zaznaczyła na platformie X, że ujawnione przez nią informacje dotyczące prok. Wrzosek są ogólnodostępne i odmówiła składania wyjaśnień w - jej zdaniem - "nielegalnie przejętej prokuraturze".

Komentując te słowa, prok. Wrzosek przypomniała, że Kania ma prawo do odmowy złożenia wyjaśnień. "Może nawet nie mówić prawdy, bo nic jej za to nie grozi. Ale niech nie kłamie, że ujawniła informacje ogólnodostępne. Dane osobowe, które opublikowała, łamiąc prawo, (i nadal nie wiem w jakim celu) - nie są publiczne" - napisała prok. Wrzosek we wpisie na platformie X.