Nowe zadanie dla prokurator Ewy Wrzosek. Komunikat resortu sprawiedliwości

Ewa Wrzosek będzie współpracować w imieniu ministra Waldemara Żurka z Prokuraturą Krajową. Ma też przedstawiać rekomendacje w sprawach związanych z działalnością Prokuratora Generalnego.

Stanowisko objęła w poniedziałek 25 sierpnia.

Ewa Wrzosek delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości

Prokurator Ewa Wrzosek często krytykowała byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara. Po nominacji Waldemara Żurka nie kryła radości w mediach społecznościowych.

"Ta zmiana - to bardzo dobry wybór. Nareszcie. Nie trzeba długo szukać potwierdzenia, że Waldemar Żurek jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny to strzał w dziesiątkę. Wystarczy spojrzeć na Ziobro i przyjaciół" - napisała na platformie X.

Ewa Wrzosek zaczynała pracę w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola, gdzie pracowała do 2015 roku. W kwietniu 2016 r. awansowała na stanowisko szefowej Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów, ale straciła je po trzech miesiącach. W kolejnych latach wielokrotnie ją przenoszono, a w grudniu 2022 r. została zawieszona w czynnościach służbowych. Kilka miesięcy później Sąd Najwyższy uchylił tę decyzję, przywracając ją do pracy.

W listopadzie 2021 r. ujawniła, że jej telefon był inwigilowany systemem Pegasus. Podczas posiedzenia komisji śledczej powiedziała, że Apple wysłało jej kilka alertów w związku z atakami. Złożyła zawiadomienie o przestępstwie, oskarżając ówczesną władzę o nadużycia.

Nagła śmierć Barbary Skrzypek

W marcu 2025 r. nadzorowała przesłuchanie Barbary Skrzypek, (bliskiej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego) w sprawie afery "dwóch wież". Kilka dni później Barbara Skrzypek zmarła na skutek niewydolności krążeniowej, co wywołało polityczną burzę.

PiS oskarżyło prokurator Wrzosek o przyczynienie się do zgonu poprzez stosowanie "nieodpowiednich technik" podczas przesłuchania, a także niedopuszczeniem do przesłuchania pełnomocnika Skrzypek. W sprawie jej śmierci trwa śledztwo.

W czerwcu br. delegacja Wrzosek do prokuratury okręgowej uległa zakończeniu, zaś śledztwo w sprawie "dwóch wież" kontynuuje inna prokurator.

Po nagłej śmierci Skrzypek prokurator Ewa Wrzosek została objęta ochroną. Prokurator zawnioskowała o nią po tym, jak kierowano do niej groźby karalne.

