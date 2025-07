- Pan Żurek z relacji osób, które go znają jest takim symbolem osobistej mściwości . Zasłynął z tego, że domagał się zwrotu alimentów od swojej córki, składaniem licznych zawiadomień do prokuratury na swoje koleżanki, kolegów sędziów - wymieniał Ziobro.

- To jest człowiek, który nie ma żadnych skrupułów i zasad , lekceważy podstawowe zasady porządku prawnego, nawoływał do popełniania przestępstw jak wkroczenie do KRS, składał bez podstaw zawiadomienia na sędziów Sądu Najwyższego - kontynuował polityk.

Jego zdaniem "trudno o większe szyderstwo ze sprawiedliwości, jeśli się oddaje stery sprawiedliwości takiej osobie" . - To szyderstwo, które popełnia Donald Tusk nie jest przypadkiem. To jest wyrachowana kalkulacja człowieka, który jest największym sabotażystą porządku prawnego, czego nie ukrywał - dodał Ziobro.

- Sytuacja bezprawia z nowym ministrem ma być realizowana do kwadratu, eskalowana. Polskie państwo będzie anarchizowane, ponieważ takie są zamierzenia Donalda Tuska . Dobiera właściwego człowieka do właściwego celu - mówił polityk PiS.

Były minister sprawiedliwości pytany jakie skutki może rodzić rzekoma nominacja, stwierdził, że "trudno to na poważnie komentować, bo wydaje się to kompletnie niepoważne , biorąc pod uwagę skalę zarzutów pod adresem Wrzosek".

- To nie są sprawy z gatunku poddawania w wątpliwość skrajnego upolitycznienia jej działań. Ma też zarzuty popełniania przestępstw . Są zebrane materiały dowodowe, że ta pani wyłudzała materiały i dostarczała do Rafała Trzaskowskiego - mówił polityk PiS.

- Władza notorycznie łamie prawo . W państwie Tuska to, co wydaje się niemożliwe jest w zasięgu ręki - stwierdził Ziobro.

Jego zdaniem to, co mówił premier ogłaszając rekonstrukcję rządu, to "zapowiedź popełnienia kolejnych przestępstw". - Do tego potrzeba odpowiednich ludzi i takim człowiekiem jest w tym sensie pani Wrzosek - ocenił Ziobro.