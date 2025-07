Romanowski wróci do Polski? Żurek nakreśla scenariusz

Waldemar Żurek stwierdził, że widzi możliwość na powrót byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego z Węgier do Polski. - Mam nadzieję, że coś takiego zobaczymy - dodał w telewizyjnym wywiadzie. Nowy szef resortu sprawiedliwości odniósł się także do kwestii tego, czy prokurator Ewa Wrzosek wróci do prowadzenia głośnych śledztw.