Daniel Obajtek: Jestem śledzony, czuję się zagrożony

Były prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zdementował doniesienia o tym, że przebywa obecnie za granicą. Choć nie skorzystał z zaproszenia i nie przyjechał do warszawskiego studia, zapewnił, że obecnie przebywa w swoim domu w Małopolsce. - Ja już słyszałem, że mam bilokację, że jestem w sześciu krajach, w tym w Arabii Saudyjskiej. To totalne bzdury. Niedawno publikowałem zdjęcia, jeżdżąc na rowerze na wybrzeżu. Przemieszczam się, odwiedzam rodzinę, również za granicą, nadrabiam zaległości. Na co dzień jestem w Polsce - stwierdził.

