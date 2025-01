Edukacja zdrowotna w szkołach. Nowacka reaguje na słowa Kosiniaka-Kamysza

W sobotę protestowano w Szczecinie , z kolei w niedzielę w Krakowie i Radomiu. - Uspokoję wszystkich, którzy protestowali - przedmiot będzie nieobowiązkowy , będzie to decyzja rodziców. Myślę, że będzie pozbawiony jakiejkolwiek ideologii - prawicowej czy lewicowej - podkreślał Kosiniak-Kamysz.

Edukacja zdrowotna. MEN chce wprowadzić nowy przedmiot do szkół

Edukacja zdrowotna to przedmiot, jaki od przyszłego roku szkolnego miałby wejść do placówek. W projekcie podkreślano, że przedmiot ten, w zależności od wieku uczniów, będzie dotyczył m.in. tego, czym są ruchy antyszczepionkowe i jak rozpoznać dezinformację o szczepieniach, jakie są metody antykoncepcji, czym różni się naprotechnologia od in vitro i jakie są zagrożenia związane z różnymi aspektami seksualności.