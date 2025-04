Trump odrzucił plany Izraela. Media: Chce negocjować z Iranem

Według "New York Times" Trump postanowił nie poprzeć izraelskich planów ataku, które wymagałyby wsparcia militarnego Waszyngtonu , z powodu wewnętrznych nieporozumień w jego administracji. Netanjahu miał natomiast naciskać, aby atak odbył się już w maju. Według gazety celem Izraela było opóźnienie zdolności Iranu do opracowania broni jądrowej o rok lub więcej.

Pomoc USA miała być potrzebna Izraelowi nie tylko do obrony przed odwetem ze strony Iranu, ale także do zapewnienia powodzenia ataku. Jednak po miesiącach wewnętrznej debaty Trump miał zdecydować o przystąpieniu do negocjacji z Iranem - zamiast popierania działań militarnych.