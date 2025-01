Dziennikarz TV Republika wskazał, że protestujący sprzeciwiają się "seksualizacji dzieci i odbieraniu rodzicom prawa do decydowania o ich wychowaniu".

Edukacja zdrowotna będzie nieobowiązkowa. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada

- Uspokoję wszystkich, którzy protestowali - przedmiot będzie nieobowiązkowy , będzie to decyzja rodziców. Myślę, że będzie pozbawiony jakiejkolwiek ideologii - prawicowej czy lewicowej - odpowiedział wicepremier i podkreślił, że nastąpiła zmiana w tej sprawie.

- Edukacja młodzieży na temat zdrowia jest potrzebna, ale nie może być podlana żadnym sosem ideologicznym. To ma być rzetelna wiedza, nie ideologia - ani prawicowa, ani lewicowa - dodał i zaznaczył, że dla ludowców ważne było, by zgodnie z konstytucją to rodzice decydowali o wychowaniu swojego dziecka.