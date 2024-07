- Wojna hybrydowa osiągnęła swój najwyższy poziom zaangażowania przeciwko państwu polskiemu. Ataki na granicę, akty sabotażu i dywersji. W każdej domenie, w każdej przestrzeni dzisiaj niestety dochodzi do ataku na państwo polskie - rozpoczął swoje przemówienie Władysław Kosiniak-Kamysz .

- Jesteśmy tutaj po to, żeby dokonać zmiany i rozpocząć nową operację - "Bezpieczne Podlasie" . Odpowiedzialność za nią bierze 18. Dywizja Zmechanizowana. Wierzę, że zdacie ten egzamin dobrze - zwrócił się do żołnierzy. Na dowódcę operacji wyznaczony został gen. dyw. Arkadiusz Szkutnik .

"Bezpieczne Podlasie" w odpowiedzi na incydenty przy granicy

- Te ostatnie miesiące były najtrudniejsze . Maj był miesiącem kiedy granica była atakowana bez przerwy, to pokazują statystyki, chociażby dotyczące oddania strzału - wskazał.

- Sierżant Mateusz Sitek pozostanie w naszej pamięci, jako wzór do naśladowania. Zostanie on w naszej pamięci. Przypominamy jego imię nie tylko w przypadku uroczystości. Jego imieniem będzie nazwany komponent obrony pogranicza. (...) To jest przykład sumiennej służby, oddania i dbania o Polskę - zaznaczył.