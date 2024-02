Nowa liderka rolniczych protestów. To synowa słynnej posłanki

Chociaż Agnieszka Beger uczestniczy w proteście na drodze krajowej nr 10, na miejsce nie zabrała ciągnika. Nie dysponuje takim sprzętem na własność, chociaż jej gospodarstwo sięga 100 ha. - Na proteście byłam ładowarką i busem. To ekonomia! Usiądź, przelicz, pomyśl, co ci się bardziej opłaca. Rolnik to żaden "baran", ale dobry biznesmen - podkreśla.

Agnieszka Beger: Niby mówią, że synowa to nie rodzina

- Nigdy nie spotkałam się z sytuacją, kiedy moje nazwisko nie pomagało. Na pewno jest znane wszystkim. Niby mówią, że synowa to nie rodzina. Kiedy jednak wychodziłam za syna teściowej, po prostu przyjęłam jego nazwisko. I tyle - odpowiada Agnieszka Beger. - Czy mamy coś wspólnego? Chyba nie. Jestem Agnieszka, ona jest Renata. To, co mamy wspólnego to mój mąż i jej syn - podkreśla.