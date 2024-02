Wiceminister podkreślił, że tydzień temu otrzymał informacje, że kukurydza ta wjechała do Polski w momencie wprowadzenia embarga i nie mogła zostać sprzedana w naszym kraju. Towar miał zostać skierowany do biogazowni. - Teraz dostajemy informacje, że (kukurydza - red.) była złej jakości, nie było co z nią zrobić. Dzisiaj to ona nie nadaje się nawet do żadnej biogazowni. Po prostu jest do wyrzucenia - powiedział.