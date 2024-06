W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa z udziałem minister zdrowia Izabeli Leszczyny , podczas której odniosła się ona do kwestii związanych z fentanylem oraz wystawianiem na niego recept.

- Jedyna ofiara śmiertelna spowodowana zatruciem fentanylem była jesienią ubiegłego roku kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość . Nasi poprzednicy wprowadzili do systemu prawnego teleporadę, ona była bardzo potrzebna, była pandemia. Z teleporadą w życie weszły tzw. receptomaty. Niestety nasi poprzednicy nie wprowadzili wystarczających ograniczeń prawnych i nie uszczelnili tego systemu - mówiła Leszczyna.

Receptomaty pod lupą Ministerstwa Zdrowia. Izabela Leszczyna o raportowaniu

Minister zdrowia dodała, że "dzisiaj jeden pacjent może skorzystać jednego dnia z kilkudziesięciu teleporad w różnych receptomatach i uzyskać receptę np. na fentanyl". - W centrum e-zdrowia system monitorowania istniał i on nadal istnieje , ale nie było żadnej procedury, regulaminu, zarządzenia ministra zdrowia, które by mówiło w jakich okresach ma być raportowanie - zaznaczyła, nadmieniając przy tym, że nie było także współpracy z policją .

- Odpowiedzialność kontrolna byłą rozmyta na różne instytucje i nie do końca było wiadomo, kto za co odpowiada - dodała. Izabela Leszczyna przekazała, że od dzisiaj centrum e-zdrowia "monitoruje preskrypcję leków opioidowych, psychotropowych i narkotycznych". - Ja, jako minister zdrowia dostaję raport każdego dnia i go analizujemy - podkreśliła, wyjaśniając, jak będzie wyglądała procedura.