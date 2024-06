Podczas konferencji Izabela Leszczyna została zapytana o petycję dotyczącą zakazu palenia papierosów na balkonach, która wpłynęła do Ministerstwa Zdrowia oraz o to, czy resort planuje regulację w tej sprawie.

Izabela Leszczyna zwróciła uwagę, że "mamy tu dwie wartości - zdrowie własne i innych oraz wolność".

- Nie dyskutowaliśmy jeszcze o tej petycji z moimi współpracownikami z Departamentu Zdrowia Publicznego. Natomiast wydaje mi się to zbyt daleko idące. Wydaje mi się to bardzo trudne. Nie sądzę, żeby to było możliwe do wprowadzenia - powiedziała szefowa resortu zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia. Projekt zakazu papierosów elektronicznych dla niepełnoletnich

Leszczyna przypomniała też o przygotowanym projekcie dotyczącym e-papierosów.

- Ścierają się tu dwie opinie, dwa projekty, także w naszych rozmowach z różnymi naszymi ekspertami. (...) To co jest bliższe, bo wydaje mi się, że moglibyśmy zrobić to naprawdę szybko, to zakaz papierosów elektronicznych, które nie zawierają nikotyny, żeby one nie mogły być dostępne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia - podkreśliła Leszczyna.

Dodała, że chciałaby ten projekt "przeforsować naprawdę szybko" i w tej sprawie rozmawia z Kancelarią Premiera.



Petycję ws. wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów na balkonach i w oknach budynków wielorodzinnych wystosowano do resortu zdrowia na początku maja.

Jej autorzy argumentują, że osoby niepalące nie mogą korzystać z balkonów, bo są narażone na działanie dymu papierosowego, tymczasem dla wielu niewychodzących z domu starszych osób wyjście na balkon to jedyny kontakt z otoczeniem. Podkreślają, że dym wchodzi do mieszkań, co naraża jeszcze większą liczbę osób, w tym dzieci.

Izabela Leszczyna: 4,2 miliardy złotych na ochronę zdrowia psychicznego

Podczas czwartkowego spotkania z mediami minister zdrowia zapowiedziała także dofinansowanie ochrony zdrowia psychicznego

-Chcemy zainwestować niespotykane dotąd środki. To jest 4 mld 200 mln złotych właśnie w rozwój infrastruktury, opieki psychiatrycznej, leczenia uzależnień dzieci, młodzieży i dorosłych - powiedziała Izabela Leszczyna.

Posłanka PO podkreśliła, że są to rekordowe środki.

- Nigdy w historii Polski jeszcze nie przeznaczyliśmy takich pieniędzy po to, żeby (...) miejsca, w których opieka jest realizowana, stały się lepsze i miały lepszą jakość - oceniła. Dodała, że 3 mld złotych to środki pochodzące z budżetu, a 1,2 mld złotych to środki z Unii Europejskiej.

Izabela Leszczyna zaznaczyła, że celem jest poprawa infrastruktury.

- Chcemy, żeby podmioty lecznicze budowały nowe budynki, dostosowane do potrzeb XXI wieku, do potrzeb leczenia i nowej diagnostyki. Mówimy o mniej licznych salach, z węzłem sanitarnym, (...) strefach przyjaznych dla pacjentów, gdzie będą mogli spotkać się ze swoją rodziną. I oczywiście o nowoczesnym sprzęcie - wymieniała minister.

Ministerstwo Zdrowia. Dofinansowanie ośrodków psychiatrycznych

Z kolei wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk przekazała, że w celu zapewnienia wsparcia ośrodkom różnej wielkości resort przyjął model, w którym 1 mld 700 mln złotych przeznaczone zostanie na wsparcie mniejszych ośrodków (na projekty od 2 mln do 50 mln zł) oraz na projekty większe - od 50 mln zł do 200 mln zł. "Zachęcamy podmioty do składania wniosków" - dodała.

- Mamy nadzieję, że oprócz poprawienia infrastruktury efektem nowego sposobu wydatkowania środków będzie również to, że poprawi to też dostępność dla pacjenta - zaznaczyła.

Poinformowała, że w konkursie udział mogą wziąć podmioty lecznicze, które uzyskały opinię o celowości inwestycji zgodnie z zakresem projektu, który zgłaszają oraz podmioty, które posiadają prawo do działki, na której budowana będzie infrastruktura lecznicza.

Psychiatria dzieci w Polsce. "Liczba hospitalizacji rośnie"

Konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dr Aleksandra Lewandowska zaznaczyła, że "na przestrzeni ostatnich lat liczba dzieci i młodzieży, która wymaga specjalistycznej pomocy i wsparcia wzrosła ponad dwukrotnie". Reklama

Przyznała, że "pomimo prężnie rozwijającej się opieki środowiskowej nadal mamy dużą grupę dzieci i nastolatków w kryzysie, więc liczba hospitalizacji rośnie".

- Rośnie także liczba małoletnich pacjentów kierowanych postanowieniem sądu do oddziałów psychiatrii sądowej - powiedziała Lewandowska. - Mimo zainteresowania w kształceniu się w zakresie psychologii i psychiatrii dziecięcej, cały czas popyt na ich usługi jest znacząco większy i nadal brakuje kadr - dodała.

