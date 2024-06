Do lekarza bez rodzica? Młodzi chcą zmiany. "Skostniały system"

Nie chcą chodzić do lekarza z rodzicami. Młodzi, a dokładnie osoby powyżej 15. roku życia, domagają się zmiany. Fundacja GrowSPACE opublikowała w ich imieniu Pakiet Młodego Pacjenta, który chce też zaprezentować Rzecznikowi Praw Pacjenta i Ministerstwu Zdrowia. Chęć rozmowy jest, choć do spotkania jeszcze nie doszło. Wydaje się, że przepisy może być trudno zmienić. Oba organy przekazały Interii komentarze do sprawy. Są... powściągliwe.