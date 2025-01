Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Zacznie się ochładzać

Wyraźne pogorszenie warunków odczujemy już w piątek. Co prawda wciąż będzie ciepło: od 4 stopni na zachodzie, przez około 6 st. C w centrum do 11 stopni na południowym wschodzie, to czeka nas również sporo przelotnych opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu.