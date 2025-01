Jak podkreśla Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, "tegoroczny styczeń można jak na razie uznać za miesiąc bardzo ciepły termicznie ". W porównaniu z typowymi dla tego okresu temperaturami jest o 3 stopnie cieplej. Śniegu jest niewiele: w Dolinie Pięciu Stawów leży go 79 cm, na Kasprowym Wierchu 65 cm, a na Śnieżce 60 cm. Powinno go być znacznie więcej. Na szczęście pojawia się szansa na ochłodzenie .

Styczeń wypełniony ciepłem

Obecnie zima zdecydowanie jest w odwrocie. We wtorek w Przemyślu zanotowano aż 16,1 st. C. W najchłodniejszym Świnoujściu było z kolei 7 stopni powyżej zera. To wyjątkowo wysokie wartości, jak na koniec stycznia.