Najbliższy tydzień może się okazać bardzo wymagający. Chociaż będzie dość ciepło, to w wielu miejscach również deszczowo i wietrznie. Chociaż pod koniec tygodnia zacznie się ochładzać, to może nie wystarczyć do powrotu prawdziwej zimy. Spadnie śnieg, jednak w ciągu dnia w większości Polski na mróz raczej nie mamy co liczyć.