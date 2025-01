Ferie zimowe 2025 z niewielką ilością zimy

Wyjątkowo ciepły styczeń

O wiele cieplej niż zazwyczaj było w poniedziałek. Nie licząc wysokogórskich stacji pomiarowych, w całej Polsce temperatury były dodatnie. Najcieplej było w Krakowie: 14,1 st. C. Średnia anomalia temperatury w poniedziałek wyniosła 8,5 st. C, a maksymalna nawet o 11,8 st. C. To oznacza, że właśnie o tyle było cieplej, niż zwykle. Na szczęcie wkrótce temperatury spadną.