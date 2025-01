Pogoda całkowicie nas zaskoczy. To będą niezwykłe miesiące

Najnowsze prognozy nie zostawiają wątpliwości. Choć w kolejnych tygodniach zimowa aura najpewniej wróci, to raczej nie na stałe. Wszystko wskazuje na to, że w lutym temperatury będą wyższe od średniej, i to w całej Polsce. Podobnie powinno być również w marcu. Powinniśmy się też przygotować na opady słabsze niż zwykle o tej porze roku.