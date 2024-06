"Rzeczpospolita" poinformowała we wtorek, że największe zagrożenie nielegalną migracją dotyczy granicy z Białorusią , jednak część cudzoziemców próbuje również drogą lotniczą na sfałszowanych lub cudzych dokumentach dostać się do Polski .

Nielegalni imigranci trafiają do Polski rejsowymi samolotami

"Spośród 588 cudzoziemców, którzy do marca w taki sposób rejsowymi samolotami dostało się do Polski nielegalnie, 472 (rok wcześniej w tym czasie - 226) przyleciało spoza Europy. Z kolei 116 osób (rok temu w analogicznym czasie - 86) ze strefy Schengen, gdzie wcześniej, zazwyczaj także nielegalnie się przedostali. Stamtąd wyruszyli do Polski.