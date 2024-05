Straż Graniczna opublikowała w piątek dane z ostatnich dwóch dni. Odnotowano 651 prób nielegalnego przekroczenia wschodniej granicy . To o około jedną trzecią więcej niż w ciągu dwóch wcześniejszych dni (poniedziałek-wtorek), gdy do Polski usiłowało dostać się 434 migrantów. O podobnej liczbie (458) cudzoziemców forsujących zabezpieczenia informowano przed długim weekendem, w dniach 26-28 kwietnia.

"Próbowali uszkodzić go kijami, gdy to się nie udało, podpalili go" - przekazano.

Niepokój na granicy z Białorusią. "Rzucane były kamienie"

Wpadli zagraniczni kurierzy

Jak przekazano, wobec wszystkich kurierów - oprócz zarzutów za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy - zostaną również wszczęte postępowania administracyjne. Ich celem będzie wydanie decyzji zobowiązującej ich do powrotu do kraju pochodzenia. Zatrzymanym cudzoziemcom grozi kara do 8 lat więzienia. Otrzymają też zakaz wjazdu do państw Schengen na okres od 5 do 10 lat.