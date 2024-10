Nie cichnie temat alkotubek. Resort zapowiada "radykalne" kroki

- Ta ustawa jest w trakcie konsultacji , te zmiany są procedowane - powiedział Konieczny. Jak dodał, bardzo prawdopodobne jest, że w regulacji zostaną dopisano odpowiednie przepisy "uwzględniające to, co się ostatnio działo i zapobiegające temu w przyszłości".

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości. Wiceminister zdrowia o tubkach z alkoholem

- To jest jedna z metod, aby nie dopuszczać w przyszłości do nowych, że tak powiem, inwencji, ponieważ, branża mówi, że nas wyprzedza. To nie do końca jest prawda, ale (...) my musimy bardzo daleko patrzeć w przyszłość i być bardzo jednoznaczni" - podkreślił wiceszef MZ.