Po tym, jak do sprzedaży trafiły napoje alkoholowe w saszetkach wyglądających niemal identycznie jak te, w których sprzedawane są musy owocowe dla dzieci, szybko wybuchła burza.

Sprawa, która początkowo poruszana była w sieci, trafiła do polityków. Temat saszetek z alkoholem pojawił się na wtorkowym posiedzeniu rządu . Donald Tusk , zanim ministrowie zaczęli zamknięte obrady przekazał, że sprawą zajmie się szef resortu rolnictwa.

Alkohol w saszetkach. Premier polecił zająć się sprawą. Czesław Siekierski natychmiast wstał

- Pan Czesław Siekierski zwrócił uwagę na to, że prawdopodobnie znajdzie szybkie, jeśli nie natychmiastowe rozwiązanie problemu alkoholowych saszetek - mówił premier, dodając przy tym, że produkt ten "budzi uzasadnione emocje". Szef rządu dodał, że rozmawiał już z kilkoma ministrami i będą skupiać się, żeby "znaleźć skuteczną metodę i zablokować ten proceder".

Następnie Donald Tusk zwrócił się bezpośrednio do ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego i polecił mu zajęcie się sprawą. - Czesław, bardzo proszę, abyś teraz zajrzał do resortu i rozstrzygnął sprawę - powiedział premier, dodając przy tym, że ma nadzieję, iż przed końcem posiedzenia rządu zgromadzeni dowiedzą się, jakie jest rozwiązanie tej kwestii.

Alkohol w saszetkach. Minister edukacji: Producenci znaleźli lukę w przepisach

Wcześniej do sprawy w Programie Pierwszym Polskiego Radia odniosła się minister edukacji Barbara Nowacka, która nie kryła swojego oburzenia. Jak dodała, jeszcze we wtorek wyjdzie oficjalne pismo z MEN do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o zmianę przepisów dotyczących opakowań, w których sprzedawany jest alkohol.