Nastąpi wyraźna zmiana w pogodzie. Będzie więcej niż kilkanaście stopni

Jakub Wojciechowski

W pogodzie króluje jesień i przez najbliższe dni to się nie zmieni. Będzie chłodno, a nocami w wielu miejscach utrzymają się przygruntowe przymrozki. Aura pogorszy się i pod koniec tygodnia podczas spacerów z pewnością przyda się parasol. Pojawiła się jednak szansa na wyraźne, krótkotrwałe ocieplenie. Możemy się go spodziewać w przyszłym tygodniu.

W połowie przyszłego tygodnia do Polski wrócą wyższe temperatury. Miejscami może być około 20 stopni Celsjusza. Zdjęcie w tle ilustracyjne
W połowie przyszłego tygodnia do Polski wrócą wyższe temperatury. Miejscami może być około 20 stopni Celsjusza. Zdjęcie w tle ilustracyjneTomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W najbliższych dniach w Polsce utrzyma się chłodna, jesienna aura z przymrozkami nocą.
  • Weekend przyniesie pogorszenie pogody – więcej deszczu i silniejszy wiatr, szczególnie na wybrzeżu i na południu.
  • W przyszłym tygodniu możliwe jest chwilowe ocieplenie i temperatury do 20 stopni. To nie potrwa długo.
W Polsce jeszcze może być 20 stopni. Na takie wartości na termometrach poczekamy jednak jeszcze kilka dni - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Do tego czasu czeka nas seria nieprzyjemnych zmian w pogodzie.

Chłodny dzień, przymrozki w nocy

W czwartek i piątek pogoda będzie łagodna, z niewielkim zachmurzeniem i tylko lokalnymi przelotnymi opadami deszczu. Jednocześnie będzie chłodno: do 15-16 stopni na zachodzie, a nocami na terenach podgórskich trzeba się liczyć z przymrozkami dochodzącymi do nawet -5 stopni Celsjusza.

Pogorszenie pogody nastąpi w weekend. W sobotę z zachodu napłynie do naszego kraju front atmosferyczny, który wieczorem przyniesie więcej deszczu oraz porywisty wiatr. Nad morzem porywy mogą osiągać do 75 km/h

Niedziela będzie pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu w praktycznie całym kraju. W dalszym ciągu trzeba będzie uważać na mocniejsze porywy wiatru, które na zachodzie i południu wyniosą do 55 km/h.

Prognoza maksymalnych temperatur powietrza w Polsce na poszczególne dni od 2 do 11 października 2025 roku, zaprezentowana w formie map synoptycznych z wartościami liczbowymi w każdym regionie kraju.
W połowie przyszłego tygodnia czeka nas wyraźne ocieplenie. Nie potrwa ono jednak dłużej niż dwa dniIMGWmateriał zewnętrzny

Cały czas w większości kraju będzie chłodno - przeważnie od 11 do 13 stopni, a na zachodzie miejscami do 16-17 st. C. Początek przyszłego tygodnia przyniesie pierwsze oznaki poprawy aury.

Czwartek będzie spokojnym, ale chłodnym dniem. W nocy na terenach podgórskich zapanują przymrozki sięgające -5 stopni
    Czeka nas dwudniowe ocieplenie

    Tak jak wcześniej, w poniedziałek wciąż będzie deszczowo, szczególnie w zachodniej połowie kraju. W pozostałych miejscach opady będą przelotne i słabe. Wiatr się uspokoi i przeważnie będzie umiarkowany i porywisty, zaś temperatury wyniosą od 11 stopni na wschodzie, przez około 13 w centrum do 17 na zachodzie.

    Wtorek i środa będą pod tym względem wyraźnie lepsze. Najpierw na południowym zachodzie możliwe będzie nawet 20 stopni Celsjusza, a na północy, w centrum i na południu od 18 do 19 stopni. Takich wartości nie notowaliśmy w Polsce od początku obecnego tygodnia. W środę temperatury będą podobne i na południu słupki na termometrach mogą się zatrzymać w okolicach 21 stopni Celsjusza.

    Kolorowa mapa temperatury powietrza na poziomie 2 metrów dla terytorium Polski i okolicznych krajów, przedstawiająca rozkład temperatur w stopniach Celsjusza według skali barwnej, z najniższymi temperaturami w południowo-wschodniej części kraju.
    Połowa przyszłego tygodnia będzie najcieplejszym okresem w najbliższym czasie. Wrócą temperatury na poziomie 20 stopni CelsjuszaWXChartsmateriał zewnętrzny

    Aura również będzie przyjazna, z niewielkim zachmurzeniem, choć na północnym wschodzie dalej może przelotnie padać deszcz, a w środę bardziej deszczowo zrobi się na północy i zachodzie.

    Słońcem i wyższymi temperaturami nie nacieszymy się jednak zbyt długo. W drugiej połowie przyszłego tygodnia znowu zrobi się chłodniej i na wartości w okolicach 20 stopni nie będzie większych szans. Prze kolejne dni można się spodziewać maksymalnie 14-15 st. C w centrum i na południu, zaś na północy i północnym wschodzie będą to wartości w okolicach 10 stopni.

    Prognoza opadów atmosferycznych w Polsce na okres od 2 do 11 października 2025 roku z podziałem na poszczególne dni, przedstawiająca ilość opadów mierzoną w milimetrach w różnych regionach kraju.
    Pod koniec tygodnia zrobi się bardziej pochmurnie i deszczowo. Przelotne opady deszczu będą nam towarzyszyć do końca przyszłego tygodniaIMGWmateriał zewnętrzny

    Znowu mocniej popada deszcz, pod koniec przyszłego tygodnia mocniejsze opady mogą nawiedzić praktycznie cały kraj.

    W Tatrach zalega śnieg, na Kasprowym Wierchu jego warstwa sięga 20 cm. Najbliższe noce na południu mogą być mroźne
