W skrócie W najbliższych dniach w Polsce utrzyma się chłodna, jesienna aura z przymrozkami nocą.

Weekend przyniesie pogorszenie pogody – więcej deszczu i silniejszy wiatr, szczególnie na wybrzeżu i na południu.

W przyszłym tygodniu możliwe jest chwilowe ocieplenie i temperatury do 20 stopni. To nie potrwa długo.

W Polsce jeszcze może być 20 stopni. Na takie wartości na termometrach poczekamy jednak jeszcze kilka dni - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Do tego czasu czeka nas seria nieprzyjemnych zmian w pogodzie.

Chłodny dzień, przymrozki w nocy

W czwartek i piątek pogoda będzie łagodna, z niewielkim zachmurzeniem i tylko lokalnymi przelotnymi opadami deszczu. Jednocześnie będzie chłodno: do 15-16 stopni na zachodzie, a nocami na terenach podgórskich trzeba się liczyć z przymrozkami dochodzącymi do nawet -5 stopni Celsjusza.

Pogorszenie pogody nastąpi w weekend. W sobotę z zachodu napłynie do naszego kraju front atmosferyczny, który wieczorem przyniesie więcej deszczu oraz porywisty wiatr. Nad morzem porywy mogą osiągać do 75 km/h

Niedziela będzie pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu w praktycznie całym kraju. W dalszym ciągu trzeba będzie uważać na mocniejsze porywy wiatru, które na zachodzie i południu wyniosą do 55 km/h.

W połowie przyszłego tygodnia czeka nas wyraźne ocieplenie. Nie potrwa ono jednak dłużej niż dwa dni IMGW materiał zewnętrzny

Cały czas w większości kraju będzie chłodno - przeważnie od 11 do 13 stopni, a na zachodzie miejscami do 16-17 st. C. Początek przyszłego tygodnia przyniesie pierwsze oznaki poprawy aury.

Czeka nas dwudniowe ocieplenie

Tak jak wcześniej, w poniedziałek wciąż będzie deszczowo, szczególnie w zachodniej połowie kraju. W pozostałych miejscach opady będą przelotne i słabe. Wiatr się uspokoi i przeważnie będzie umiarkowany i porywisty, zaś temperatury wyniosą od 11 stopni na wschodzie, przez około 13 w centrum do 17 na zachodzie.

Wtorek i środa będą pod tym względem wyraźnie lepsze. Najpierw na południowym zachodzie możliwe będzie nawet 20 stopni Celsjusza, a na północy, w centrum i na południu od 18 do 19 stopni. Takich wartości nie notowaliśmy w Polsce od początku obecnego tygodnia. W środę temperatury będą podobne i na południu słupki na termometrach mogą się zatrzymać w okolicach 21 stopni Celsjusza.

Połowa przyszłego tygodnia będzie najcieplejszym okresem w najbliższym czasie. Wrócą temperatury na poziomie 20 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Aura również będzie przyjazna, z niewielkim zachmurzeniem, choć na północnym wschodzie dalej może przelotnie padać deszcz, a w środę bardziej deszczowo zrobi się na północy i zachodzie.

Słońcem i wyższymi temperaturami nie nacieszymy się jednak zbyt długo. W drugiej połowie przyszłego tygodnia znowu zrobi się chłodniej i na wartości w okolicach 20 stopni nie będzie większych szans. Prze kolejne dni można się spodziewać maksymalnie 14-15 st. C w centrum i na południu, zaś na północy i północnym wschodzie będą to wartości w okolicach 10 stopni.

Pod koniec tygodnia zrobi się bardziej pochmurnie i deszczowo. Przelotne opady deszczu będą nam towarzyszyć do końca przyszłego tygodnia IMGW materiał zewnętrzny

Znowu mocniej popada deszcz, pod koniec przyszłego tygodnia mocniejsze opady mogą nawiedzić praktycznie cały kraj.

