W skrócie Nad Polskę nadciąga fala chłodu, z nocnymi przymrozkami sięgającymi -3 st. C.

W wyższych partiach gór prognozowany jest deszcz ze śniegiem i śnieg, a pokrywa śnieżna w Tatrach jednego dnia może się powiększyć o 5 cm.

Na przeważającym obszarze kraju utrzyma się pochmurna i deszczowa aura.

Przełom kalendarzowego lata i jesieni był bardzo ciepły i pogodny, jednak nie trwało to długo. Pierwsze dni nowej pory roku są już bardziej pochmurne i zdecydowanie chłodniejsze. Na taką aurę musimy się przygotować w najbliższym czasie. Będzie deszczowo, wysoko w górach śnieżnie, a nocami pojawią się przymrozki - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Deszcz, śnieg i nocne przymrozki

Poniedziałek jest chłodny i pochmurny w praktycznie całej Polsce i tak będzie przez większość dnia. Według synoptyków w wyższych partiach gór może padać śnieg. Kolejne dni mogą wyglądać podobnie.

Na wtorek eksperci z IMGW prognozują duże zachmurzenie, choć na zachodzie i północnym zachodzie możliwe będą większe przejaśnienia. Lokalnie może przelotnie popadać deszcz. Miejscami na południu może spaść do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Śnieg może poprószyć w Karpatach na wysokościach powyżej 1400 metrów nad poziomem morza, a także wysoko w Sudetach. W szczytowych partiach Tatr pokrywa śnieżna może się zwiększyć o 5 cm.

Wtorek będzie chłodny, szczególnie na południu, gdzie za dnia nie będzie więcej niż 9 stopni. W większości kraju będzie około 12 st. C, a na zachodzie do 14 stopni.

Nocne przymrozki staną się coraz częstsze - we wtorek po zachodzie słońca przy gruncie na Przedgórzu Sudeckim może być do -2 stopni.

Nawet -3 stopnie przy gruncie po zmroku

Kolejny dzień również będzie pochmurny i deszczowy, zwłaszcza na południu, a wysoko w górach dalej będzie padać deszcz ze śniegiem i śnieg. W środę termometry pokażą od 6-8 stopni na terenach podgórskich, około 12 st. C w centrum do 15 stopni na północnym zachodzie.

Noc ze środy na czwartek będzie bardzo chłodna: do -2, -3 stopni Celsjusza przy gruncie na terenach podgórskich. W większości Polski będzie około 3 stopni.

Pogoda poprawi się w czwartek. Tego dnia niebo się przejaśni, choć na południu dalej będzie pochmurnie i tam przelotnie popada deszcz. Wysoko w Karpatach cały czas można się spodziewać deszczu ze śniegiem i śniegu.

Według prognoz IMGW cały tydzień będzie chłodny, a nocami lokalnie możliwe będą przygruntowe przymrozki IMGW materiał zewnętrzny

Pomimo poprawy aury wciąż będzie chłodno: od 9 stopni na południu do 14 stopni Celsjusza na północnym zachodzie kraju, a na terenach podgórskich wystąpią przygruntowe przymrozki do -2 stopni.

Pod koniec tygodnia pogoda znowu się pogorszy.

Pogoda w weekend znowu się pogorszy

Spokój nie potrwa długo i od piątku zachmurzenie znowu obejmie większość kraju. Tego dnia w wielu miejscach może w ciągu dnia słabo pokropić, a wysoko w górach dalej poprószy śnieg.

Temperatury dalej nie będą zachwycać i wyniosą przeważnie od 10 do 15 stopni, a na terenach podgórskich w ciągu dnia wyniosą maksymalnie 6-9 st. C.

Pod koniec tygodnia pogoda znowu się pogorszy, a nocą najchłodniej będzie na południu WXCharts materiał zewnętrzny

Pochmurna i deszczowa aura utrzyma się przez cały weekend. Silniejszego deszczu można się spodziewać w sobotę na południowym wschodzie, a w niedzielę na południu i w centrum.

Sobota nieco się wyróżni - tego dnia na północy miejscami na termometrach zobaczymy wartości do 18 stopni Celsjusza, podczas gdy w reszcie kraju będzie od 9 stopni na południu, a w centrum do 16.

W niedzielę najcieplej będzie na zachodzie, gdzie można będzie liczyć na 14-17 stopni, podczas gdy w reszcie kraju będzie od 9 do 13 stopni Celsjusza.

Przez cały weekend wysoko w Tatrach może padać deszcz ze śniegiem i śnieg.

