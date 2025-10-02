W najbliższych dniach na południowym wschodzie kraju rozrzucane będą szczepionki dla lisów - ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Eksperci radzą, by nie tylko nie dotykać kapsułek, lecz również trzymać od nich z dala swoje zwierzęta.

Alert RCB: Uwaga na szczepionkę przeciwko wściekliźnie

"Uwaga! W dniach 3-5.10 będzie zrzucana szczepionka dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do niej zwierząt domowych!" - taki komunikat wysłano do odbiorców przebywających na terenie województwa lubelskiego.

Rozwiń

Ostrzeżenie swoim zasięgiem obejmuje całe województwo.

Wścieklizna - choroba, której nie da się wyleczyć

Wirus wścieklizny jest wrażliwy na wysoką temperaturę i światło słoneczne, ale jednocześnie jest wysoce odporny na niskie temperatury. Przenosi się głównie poprzez kontakt śliny zakażonego zwierzęcia z uszkodzoną skórą lub błoną śluzową (pogryzienie). Zakażenie możliwe jest również m.in. drogą aerogenną, dospojówkową lub poprzez transplantację narządów - wyjaśnia RCB.

Specjaliści podkreślają, że pomimo postępu medycyny wścieklizna jest nieuleczalna i zawsze kończy się śmiercią. Co roku według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z jej powodu umiera około 60 tys. osób, głównie w Azji i Afryce.

Jak wyjaśnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wścieklizna jest wirusową chorobą zakaźną dotykającą centralny układ nerwowy, na którą wrażliwe są wszystkie gatunki ssaków, w tym ludzie. Okres inkubacji choroby wynosi od kilku dni do kilku miesięcy.

Alert RCB: Co to jest i kiedy są wydawane

Alert RCB to system ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, który ma na celu ochronę ludności przed sytuacjami mogącymi stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Wiadomości ostrzegawcze są wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie SMS do osób przebywających na obszarach objętych ryzykiem.

Alerty RCB wysyłane są tylko w sytuacjach kryzysowych, które bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Nie są to regularne, odgórnie zaplanowane wiadomości, a ich liczba zależy od aktualnych zagrożeń. Mogą to być poważne zjawiska atmosferyczne, katastrofy naturalne, czy inne sytuacje wymagające natychmiastowej reakcji. Osoby, które otrzymają odpowiednio wcześniej ostrzeżenie, mają szansę uniknąć zniszczenia mienia czy uszczerbku na zdrowiu.

-----

Rafał Leśkiewicz w "Graffiti" o decyzji Trumpa ws. pomocy Ukraińcom Polsat News Polsat News