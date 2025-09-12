W skrócie Najbliższy weekend zapowiada się na deszczowy i burzowy, zwłaszcza w niedzielę.

Od połowy przyszłego tygodnia nadejdzie wyraźne ochłodzenie, a temperatury w ciągu dnia będą poniżej 20 stopni.

Druga połowa września może przynieść typowo jesienną aurę, a dzięki mniejszej ilości opadów mamy szansę na "złotą polską jesień".

Deszcze i burze nawiedziły w ostatnim czasie praktycznie całą Polskę i z najnowszych prognoz wynika, że nie zabraknie ich również w weekend. Choć aura nie zachwycała, cały czas towarzyszyły nam dość wysokie temperatury. Wiele wskazuje na to, że niedługo się to zmieni. Do Polski dotrze wyraźne ochłodzenie, które według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wyraźnie odczujemy w przyszłym tygodniu.

Zbliża się wyraźne ochłodzenie. Początek w przyszłym tygodniu

Z intensywnymi ulewami oraz lokalnymi burzami zmierzymy się w sobotę i niedzielę. Te zjawiska szczególnie intensywne będą w drugiej połowie weekendu - miejscami spadnie ponad 40 litrów wody na metr kwadratowy. Potem wszystko stopniowo się uspokoi.

Chociaż początek przyszłego tygodnia będzie pochmurny, z przelotnymi deszczami, a we wtorek również lokalnymi burzami, temperatury będą zbliżone do obecnych. To zmieni się w drugiej połowie tygodnia, kiedy do naszego kraju dotrze ochłodzenie.

Od środy na termometrach nie zobaczymy już wartości powyżej 20 stopni Celsjusza. Tego dnia w całym kraju będzie maksymalnie kilkanaście stopni, a najwięcej na na południu: około 19 st. C.

Podobnie będzie niemal do końca tygodnia - do piątku włącznie w całej Polsce będzie poniżej 20 stopni. Będzie też pochmurnie, z lokalnymi opadami deszczu.

Od połowy przyszłego tygodnia w całej Polsce zrobi się chłodniej. Do weekendu w ciągu dnia będzie maksymalnie kilkanaście stopni Celsjusza

Możliwe, że w weekend na krótko do Polski wpadnie jeszcze masa ciepłego powietrza i w sobotę w centrum i na zachodzie będzie ponad 20 stopni, jednak już w niedzielę znowu znowu temperatury spadną poniżej tej granicy.

Pogoda będzie coraz bardziej jesienna i możliwe, że od tej pory większych epizodów ciepła już nie będzie.

Pogoda długoterminowa: Od połowy miesiąca coraz więcej jesieni

Jeśli sprawdzi się najnowsza prognoza długoterminowa IMGW, to wyższe niż zazwyczaj temperatury skończą się w połowie miesiąca. Bardzo możliwe, że druga część września upłynie pod znakiem typowych dla tej pory roku temperatur i o gorących dniach możemy zapomnieć.

Pogoda długoterminowa wskazuje na chłodniejsze, typowo jesienne kolejne tygodnie

Dostępne obecnie symulacje na kolejne tygodnie wskazują, że koniec września na południowym zachodzie Polski może być nawet nieco chłodniejszy niż zwykle - w rejonie Ziemi Lubuskiej nawet średnio o jeden stopień.

Potem, do połowy października temperatury powinny być typowe dla tej pory roku. Jednocześnie w większości kraju opadów może być nieco mniej od średniej. To oznacza, że jest duża szansa na to, że najbliższe tygodnie mogą przynieść złotą polską jesień.

Trzeba podkreślić, że pogoda długoterminowa jest obarczona dużym ryzykiem błędu i w nowszych prognozach wiele może się jeszcze zmienić. Najlepiej sprawdzają się prognozy na okres nie dłuższy niż tydzień, więc warto na bieżąco śledzić aktualne doniesienia.

