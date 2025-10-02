Wyraźna zmiana w pogodzie. Trzeba uważać w nocy
Pogoda robi się wyżowa. Aura się uspokoi, choć miejscami wciąż popada deszcz, a wysoko w górach również śnieg. Sytuacja pogorszy się w nocy. Po zmroku do naszego kraju napłynie mróz i na południowych krańcach Polski miejscami temperatura spadnie do nawet -5 stopni Celsjusza.
Pogoda się poprawia - w środę pojawi się więcej rozpogodzeń, choć opadów nie zabraknie. Wciąż będzie jednak chłodno w praktycznie całym kraju. O godz. 8:00 w Siedlcach i Zakopanem zanotowano 0,3 st. C. W ciągu dnia nie będzie więcej niż 16 stopni - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Pogoda spokojna, ale zdecydowanie chłodna
Aura będzie bardziej przyjazna niż w poprzednich dniach. To zasługa dwóch wyżów: Petralilly i Quinn, które w czwartek ukształtują pogodę w naszym kraju.
W dużej części Polski będzie spokojnie, z niewielkim zachmurzeniem. Więcej chmur pojawi się na południu oraz na północnym zachodzie. Na Wybrzeżu i miejscami w Sudetach przelotnie popada deszcz.
Na wyżej położonych terenach spadnie nie tylko deszcz: na terenach podgórskich Bieszczad popada deszcz ze śniegiem, a w górach słaby śnieg. Na Kasprowym Wierchu leży warstwa śniegu o grubości 20 cm.
Bardziej przyjazna pogoda nie przyniesie ocieplenia - w całym kraju wciąż będzie chłodno. Na wschodzie i południu termometry pokażą 9-10 stopni, w centrum około 12 st. C, zaś najcieplej będzie na północnym zachodzie: do 15-16 stopni Celsjusza.
Przenikliwy chłód zapanuje na terenach podgórskich, gdzie nawet w najcieplejszych godzinach dnia nie będzie więcej niż 5-7 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
W nocy uwaga na mgły i przymrozki
Rano w całym kraju pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm, jednak w ciągu dnia warunki wszędzie poprawią się do korzystnych i na zachodzie pozostaną takimi do wieczora. W reszcie kraju wieczorem staną się obojętne.
Noc będzie bardzo zimna w wielu miejscach. Na południowym wschodzie trzeba się liczyć z mrozem na poziomie -2 stopni, a na terenach podgórskich przymrozki mogą osiągnąć -5 stopni Celsjusza. Miejscami mogą też występować mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.
