Wyraźna zmiana w pogodzie. Trzeba uważać w nocy

Jakub Wojciechowski

Pogoda robi się wyżowa. Aura się uspokoi, choć miejscami wciąż popada deszcz, a wysoko w górach również śnieg. Sytuacja pogorszy się w nocy. Po zmroku do naszego kraju napłynie mróz i na południowych krańcach Polski miejscami temperatura spadnie do nawet -5 stopni Celsjusza.

Czwartek będzie spokojnym, ale chłodnym dniem. W nocy na terenach podgórskich zapanują przymrozki sięgające -5 stopni
Czwartek będzie spokojnym, ale chłodnym dniem. W nocy na terenach podgórskich zapanują przymrozki sięgające -5 stopni

Pogoda się poprawia - w środę pojawi się więcej rozpogodzeń, choć opadów nie zabraknie. Wciąż będzie jednak chłodno w praktycznie całym kraju. O godz. 8:00 w Siedlcach i Zakopanem zanotowano 0,3 st. C. W ciągu dnia nie będzie więcej niż 16 stopni - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda spokojna, ale zdecydowanie chłodna

Aura będzie bardziej przyjazna niż w poprzednich dniach. To zasługa dwóch wyżów: Petralilly i Quinn, które w czwartek ukształtują pogodę w naszym kraju.

W dużej części Polski będzie spokojnie, z niewielkim zachmurzeniem. Więcej chmur pojawi się na południu oraz na północnym zachodzie. Na Wybrzeżu i miejscami w Sudetach przelotnie popada deszcz.

Na wyżej położonych terenach spadnie nie tylko deszcz: na terenach podgórskich Bieszczad popada deszcz ze śniegiem, a w górach słaby śnieg. Na Kasprowym Wierchu leży warstwa śniegu o grubości 20 cm.

Mapa temperatur powietrza w Polsce pokazująca rozkład wartości w stopniach Celsjusza na godzinę 9:00, z wyraźnym podziałem na niższe temperatury na południu i wyższe na północy kraju.
Czwartek będzie chłodny w całym kraju. Nocą na terenach podgórskich przymrozki mogą wynieść -5 stopni

Bardziej przyjazna pogoda nie przyniesie ocieplenia - w całym kraju wciąż będzie chłodno. Na wschodzie i południu termometry pokażą 9-10 stopni, w centrum około 12 st. C, zaś najcieplej będzie na północnym zachodzie: do 15-16 stopni Celsjusza.

Przenikliwy chłód zapanuje na terenach podgórskich, gdzie nawet w najcieplejszych godzinach dnia nie będzie więcej niż 5-7 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W Tatrach zalega śnieg, na Kasprowym Wierchu jego warstwa sięga 20 cm. Najbliższe noce na południu mogą być mroźne
    W nocy uwaga na mgły i przymrozki

    Rano w całym kraju pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm, jednak w ciągu dnia warunki wszędzie poprawią się do korzystnych i na zachodzie pozostaną takimi do wieczora. W reszcie kraju wieczorem staną się obojętne.

    Mapa Polski prezentująca warunki biometeorologiczne na dzień 2 października 2025 roku, zaznaczone obszary o korzystnych, obojętnych i niekorzystnych wpływach na samopoczucie oraz opis zmian biopól w różnych regionach kraju.
    Z powodu niskich temperatur rano pogoda będzie niekorzystna, jednak w ciągu dnia warunki wszędzie się przejściowo poprawią

    Noc będzie bardzo zimna w wielu miejscach. Na południowym wschodzie trzeba się liczyć z mrozem na poziomie -2 stopni, a na terenach podgórskich przymrozki mogą osiągnąć -5 stopni Celsjusza. Miejscami mogą też występować mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

    W wyższych partiach Tatr śnieg pojawił się pod koniec września. Obecnie na Kasprowym Wierchu grubość pokrywy śnieżnej wynosi 20 cm. Zdjęcie z 29 września
