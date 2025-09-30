Wiemy, jak może może wyglądać zima. Pogoda przyniesie anomalie

Choć jesień i zima mogą być cieplejsze niż zwykle, narty mogą się przydać. Grudzień przyniesie pogodę typową dla tego miesiąca w całej Polsce, a kolejny miesiąc może się okazać wyjątkowy. W styczniu w całej Polsce może intensywnie padać, a to oznacza, że pojawia się szansa na więcej śniegu, zwłaszcza w górach.

Choć jesienią i zimą w niektórych miesiącach będzie cieplej niż zwykle, pojawia się szansa na więcej opadów. Możliwe, że będziemy mogli nacieszyć się śniegiem - wynika z prognoz długoterminowych IMGW. Zdjęcie w tle ilustracyjne
Choć jesienią i zimą w niektórych miesiącach będzie cieplej niż zwykle, pojawia się szansa na więcej opadów. Możliwe, że będziemy mogli nacieszyć się śniegiem - wynika z prognoz długoterminowych IMGW. Zdjęcie w tle ilustracyjneMateusz Skwarczek/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

  • Początek jesieni w Polsce przyniósł chłodniejsze, typowo jesienne temperatury, ale prognozy długoterminowe wskazują na możliwe ocieplenie w drugiej połowie października.
  • W listopadzie i grudniu temperatury oraz opady mają być zbliżone do średnich wieloletnich, co zwiększa szanse na śnieżne dni, zwłaszcza w górach.
  • Styczeń może być cieplejszy niż zwykle, jednak przewiduje się intensywniejsze opady śniegu.
Rozpoczęła się kalendarzowa jesień i choć obecnie w całym kraju panuje dojmujący chłód, wiele wskazuje na to, że mimo wszystko będzie cieplej niż zazwyczaj o tej porze roku, przynajmniej w październiku. Podobnie może być w zimowych miesiącach, jednak jest też dobra informacja dla wielbicieli białego szaleństwa: śniegu nie powinno zabraknąć.

Pogoda niesie zmiany na jesień. Może być cieplej

Początek jesieni przyniósł pogodę, która zdecydowanie kojarzy się z tą porą roku. Jest chłodno w całym kraju i temperatury nie wszędzie przekraczają w ciągu dnia barierę 10 stopni Celsjusza. Oprócz tego w wielu miejscach jest pochmurnie i deszczowo, a wysoko w górach zaczął sypać śnieg.

W pierwszej części października warunki powinny być typowe dla tego miesiąca, jednak z czasem może się ocieplić. Z dostępnej obecnie pogody długoterminowej przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że druga połowa miesiąca będzie wyraźnie cieplejsza od średniej wieloletniej. We wschodniej połowie kraju może być cieplej nawet o ponad 2 stopnie niż zazwyczaj o tej porze roku.

Pięć map Polski porównujących anomalię średniej temperatury powietrza względem normy z lat 1991-2020, przedstawiających różnice temperatur w kolejnych tygodniach października i listopada 2024 wraz ze szczegółowymi wartościami liczbowymi zapisanymi w ok...
Druga połowa października może się okazać wyraźnie cieplejsza od pierwszej. MIejscami na wschodzie będzie o ponad dwa stopnie cieplej niż zazwyczajIMGWmateriał zewnętrzny

Na początku listopada powinno się jednak zrobić znacznie chłodniej, zwłaszcza na południu Polski. Możliwe, że wówczas w Tatrach będzie nawet o dwa stopnie chłodniej niż zwykle o tej porze roku.

Mapa Polski ilustrująca prognozowane odchylenia temperatury i opadów w listopadzie 2025 roku, z oznaczeniami legendy wskazującymi miejsca o temperaturze powyżej, w normie i poniżej normy oraz prognozowanym poziomie opadów.
W listopadzie cieplej niż zwykle o tej porze roku będzie na północnym zachodzie PolskiIMGWmateriał zewnętrzny

Kolejny jesienny miesiąc powinien być typowy. Jedynie na północnym zachodzie może być cieplej niż zazwyczaj. W reszcie kraju zarówno temperatury jak i opady powinny być typowe. To może oznaczać, że w większości Polski może być chłodno, wietrznie, a miejscami nawet śnieżnie, choć cieplejszych dni też nie powinno zabraknąć, zwłaszcza na zachodzie.

    Czy zimą będzie śnieg? Pogoda długoterminowa daje powody do optymizmu

    Przełom jesieni i zimy może przynieść interesujące zmiany. Okazuje się, że grudzień może być miesiącem, w którym doświadczymy typowych dla tego okresu temperatur i opadów.

    W całej Polsce suma opadów zmieści się w normie, a ponieważ nie będzie cieplej niż zwykle, pojawia się szansa na śnieżne dni. Ponieważ w grudniu nie powinno być wyraźnie cieplej niż zwykle, istnieje możliwość, że tam, gdzie napada śnieg, czyli głównie w górach, może się on utrzymać dłużej.

    Mapa prognozy pogody dla Polski na grudzień 2025 roku z oznaczeniem średniej temperatury i sumy opadów dla różnych regionów kraju, zawierająca czytelne symbole graficzne odnoszące się do wartości powyżej, w normie lub poniżej normy.
    Grudzień przyniesie pogodę typową dla tego miesiąca. Nie powinno więc zabraknąć deszczowych, a nawet śnieżnych dniIMGWmateriał zewnętrzny

    Zima może być biała, nawet jeśli kolejny miesiąc okaże się cieplejszy niż zwykle. W styczniu średnia temperatura w całym kraju może być wyższa niż zazwyczaj o tej porze. Jednocześnie jednak synoptycy w całym kraju spodziewają się intensywnych opadów.

    To zwiastuje więcej śniegu, który może zalegać zwłaszcza na wyżej położonych terenach na południu kraju. Tak jak średnie temperatury, suma opadów w styczniu może być wyższa od średniej z lat 1991-2020. Dotyczy to całej Polski.

    Mapa Polski z prognozami pogody na styczeń 2026, ukazująca średnie temperatury oraz sumę opadów dla wybranych miast i regionów. Czerwone termometry symbolizują wyższe temperatury niż norma, niebieskie niższe, a szare w normie. Zielone i brązowe krople ...
    Styczeń będzie nie tylko cieplejszy, ale też bardziej mokry niż zwykle. To może więc oznaczać, że spadnie sporo śnieguIMGWmateriał zewnętrzny

    Nawet jeśli styczeń będzie cieplejszy niż do tego przywykliśmy, wciąż oznacza to ujemne temperatury w wielu miejscach. W połączeniu z mocniejszymi opadami śniegu daje to większe szanse na śnieżną zimę. O tym, czy faktycznie tak będzie, przekonamy się w kolejnych miesiącach.

    Należy bowiem pamiętać, że pogoda długoterminowa jest obarczona dużym ryzykiem błędu. Nawet przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii tego typu prognozy nie są stuprocentowo pewne i trzeba je traktować jako orientacyjne. Najlepiej sprawdzają się prognozy na okres nie dłuższy niż tydzień. Dlatego warto na bieżąco śledzić aktualne doniesienia.

