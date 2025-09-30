Wiemy, jak może może wyglądać zima. Pogoda przyniesie anomalie
Choć jesień i zima mogą być cieplejsze niż zwykle, narty mogą się przydać. Grudzień przyniesie pogodę typową dla tego miesiąca w całej Polsce, a kolejny miesiąc może się okazać wyjątkowy. W styczniu w całej Polsce może intensywnie padać, a to oznacza, że pojawia się szansa na więcej śniegu, zwłaszcza w górach.
W skrócie
- Początek jesieni w Polsce przyniósł chłodniejsze, typowo jesienne temperatury, ale prognozy długoterminowe wskazują na możliwe ocieplenie w drugiej połowie października.
- W listopadzie i grudniu temperatury oraz opady mają być zbliżone do średnich wieloletnich, co zwiększa szanse na śnieżne dni, zwłaszcza w górach.
- Styczeń może być cieplejszy niż zwykle, jednak przewiduje się intensywniejsze opady śniegu.
Rozpoczęła się kalendarzowa jesień i choć obecnie w całym kraju panuje dojmujący chłód, wiele wskazuje na to, że mimo wszystko będzie cieplej niż zazwyczaj o tej porze roku, przynajmniej w październiku. Podobnie może być w zimowych miesiącach, jednak jest też dobra informacja dla wielbicieli białego szaleństwa: śniegu nie powinno zabraknąć.
Pogoda niesie zmiany na jesień. Może być cieplej
Początek jesieni przyniósł pogodę, która zdecydowanie kojarzy się z tą porą roku. Jest chłodno w całym kraju i temperatury nie wszędzie przekraczają w ciągu dnia barierę 10 stopni Celsjusza. Oprócz tego w wielu miejscach jest pochmurnie i deszczowo, a wysoko w górach zaczął sypać śnieg.
W pierwszej części października warunki powinny być typowe dla tego miesiąca, jednak z czasem może się ocieplić. Z dostępnej obecnie pogody długoterminowej przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że druga połowa miesiąca będzie wyraźnie cieplejsza od średniej wieloletniej. We wschodniej połowie kraju może być cieplej nawet o ponad 2 stopnie niż zazwyczaj o tej porze roku.
Na początku listopada powinno się jednak zrobić znacznie chłodniej, zwłaszcza na południu Polski. Możliwe, że wówczas w Tatrach będzie nawet o dwa stopnie chłodniej niż zwykle o tej porze roku.
Kolejny jesienny miesiąc powinien być typowy. Jedynie na północnym zachodzie może być cieplej niż zazwyczaj. W reszcie kraju zarówno temperatury jak i opady powinny być typowe. To może oznaczać, że w większości Polski może być chłodno, wietrznie, a miejscami nawet śnieżnie, choć cieplejszych dni też nie powinno zabraknąć, zwłaszcza na zachodzie.
Czy zimą będzie śnieg? Pogoda długoterminowa daje powody do optymizmu
Przełom jesieni i zimy może przynieść interesujące zmiany. Okazuje się, że grudzień może być miesiącem, w którym doświadczymy typowych dla tego okresu temperatur i opadów.
W całej Polsce suma opadów zmieści się w normie, a ponieważ nie będzie cieplej niż zwykle, pojawia się szansa na śnieżne dni. Ponieważ w grudniu nie powinno być wyraźnie cieplej niż zwykle, istnieje możliwość, że tam, gdzie napada śnieg, czyli głównie w górach, może się on utrzymać dłużej.
Zima może być biała, nawet jeśli kolejny miesiąc okaże się cieplejszy niż zwykle. W styczniu średnia temperatura w całym kraju może być wyższa niż zazwyczaj o tej porze. Jednocześnie jednak synoptycy w całym kraju spodziewają się intensywnych opadów.
To zwiastuje więcej śniegu, który może zalegać zwłaszcza na wyżej położonych terenach na południu kraju. Tak jak średnie temperatury, suma opadów w styczniu może być wyższa od średniej z lat 1991-2020. Dotyczy to całej Polski.
Nawet jeśli styczeń będzie cieplejszy niż do tego przywykliśmy, wciąż oznacza to ujemne temperatury w wielu miejscach. W połączeniu z mocniejszymi opadami śniegu daje to większe szanse na śnieżną zimę. O tym, czy faktycznie tak będzie, przekonamy się w kolejnych miesiącach.
Należy bowiem pamiętać, że pogoda długoterminowa jest obarczona dużym ryzykiem błędu. Nawet przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii tego typu prognozy nie są stuprocentowo pewne i trzeba je traktować jako orientacyjne. Najlepiej sprawdzają się prognozy na okres nie dłuższy niż tydzień. Dlatego warto na bieżąco śledzić aktualne doniesienia.
