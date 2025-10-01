Sporo zmian pogody w krótkim czasie. Kolejne noce na minusie

Jakub Wojciechowski

Zimne noce, chłodne dni - tak w skrócie można określić pogodę w najbliższym czasie. Pod koniec tygodnia temperatury jeszcze spadną, szczególnie po zmroku. Miejscami przy gruncie można się spodziewać -4 stopni Celsjusza. Na odbicie w pogodzie najpewniej będziemy musieli poczekać do weekendu.

W Tatrach zalega śnieg, na Kasprowym Wierchu jego warstwa sięga 20 cm. Najbliższe noce na południu mogą być mroźne
W Tatrach zalega śnieg, na Kasprowym Wierchu jego warstwa sięga 20 cm. Najbliższe noce na południu mogą być mroźnePAP/Grzegorz Momot/IMGWmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Nadchodzące dni przyniosą wyraźne ochłodzenie, a nocami przy gruncie temperatury mogą spaść nawet do około -4 st. C.
  • Największe spadki temperatury prognozowane są na terenach podgórskich oraz w centrum kraju.
  • Cieplejsza aura wróci w drugiej połowie weekendu i utrzyma się do połowy przyszłego tygodnia.
Od początku kalendarzowej jesieni w Polsce wyraźnie odczuwamy postępujące ochłodzenie. Obecnie w ciągu dnia nie możemy liczyć na więcej niż kilkanaście stopni. W nocy pojawiają się pierwsze przymrozki. Wiele wskazuje na to, że największe ochłodzenie jeszcze przed nami. Niedługo przy gruncie może być około -4 st. C - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zbliża się poważne ochłodzenie. Po zachodzie słońca mróz

Najmocniej zmianę warunków można odczuć wysoko w górach. Z powodu trwających cały czas opadów śniegu wysoko w Tatrach obowiązuje już pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. Na Kasprowym Wierchu leży 20 cm śniegu.

W praktycznie całej Polsce jest pochmurnie, a na południu również deszczowo. Pod koniec tygodnia powinno się rozpogodzić, jednak temperatury nie wzrosną. Z tego powodu nocą w wielu miejscach, zwłaszcza na terenach podgórskich, zrobi się mroźnie.

    Jeszcze w nocy ze środy na czwartek na wschodzie przy gruncie może być do -3 stopni Celsjusza. Noc z czwartku na piątek może być jeszcze mroźniejsza. Wówczas na terenach podgórskich można się spodziewać mrozów na poziomie -4 stopni, a lokalnie może być jeszcze chłodniej.

    Mapy Polski z prognozami minimalnych temperatur przy gruncie na kolejne dni października, z liczbami odzwierciedlającymi wartości temperatury w różnych regionach, zdominowane przez odcienie zieleni i błękitu.
    Apogeum ochłodzenia może nastąpić pod koniec tygodnia. W nocy możliwe będą spore przymrozkiIMGWmateriał zewnętrzny

    Kolejna noc może się okazać najzimniejsza. W nocy z piątku na sobotę strefa chłodu rozprzestrzeni się nie tylko na południe, lecz również miejscami na centrum kraju, w tym na Ziemię Łódzką i południową część Mazowsza. Tam w wielu miejscach przy gruncie może być -1, -2 stopnie, a na terenach podgórskich przygruntowe przymrozki mogą sięgać -3, -4 stopni Celsjusza, a w niektórych rejonach nawet mniej.

    Kiedy zrobi się cieplej? Poczekamy do weekendu

    Z największym chłodem będziemy się zmagać do weekendu. O ile w sobotę w większości Polski temperatury nie będą zbyt wysokie i wyniosą przeważnie do 12-13 stopni, to druga połowa weekendu zrobi się wyraźnie cieplejsza.

    W niedzielę termometry pokażą od 13 stopni na północnym wschodzie i wschodzie Polski do 15-16 w centrum i na zachodzie kraju.

    Kolejne dni przyniosą podobne temperatury, a najcieplej zrobi się we wtorek. Tego dnia na południowym zachodzie będzie do 18 stopni Celsjusza, a w reszcie Polski będzie do 15-16 stopni.

    Prognoza maksymalnych temperatur powietrza dla Polski na kolejne dni października przedstawiona na kolorowych mapach, z podziałem na regiony i wartości w stopniach Celsjusza.
    Na wyraźniejsze ocieplenie być może będziemy musieli poczekać do weekenduIMGWmateriał zewnętrzny

    Podobne, choć nieco niższe wartości utrzymają się do połowy przyszłego tygodnia, kiedy znów będziemy mieli do czynienia z napływem chłodniejszych mas powietrza. Druga połowa przyszłego tygodnia może być wyraźnie zimniejsza, z maksymalnymi temperaturami do 13-14 st. C, a na północnym wschodzie będzie maksymalnie 11-12 stopni.

