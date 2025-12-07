W skrócie IMGW ostrzega przed roztopami i gęstymi mgłami, synoptycy przewidują znaczne zachmurzenie oraz słabe opady w różnych regionach kraju.

W nadchodzących dniach prognozowany jest stopniowy wzrost temperatury, miejscami do 12 st. C, a także utrzymujące się trudne warunki pogodowe z zamgleniami.

Wydano ostrzeżenia meteorologiczne dla wybranych powiatów, prognozy wskazują na dalsze ocieplenie i możliwość niebezpiecznych zjawisk.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według eksperta Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w niedzielę zachmurzenie będzie duże, na południu kraju z większymi przejaśnieniami. Miejscami na zachodzie, północy i wschodzie kraju słabe opady deszczu i mżawki.

W centrum i miejscami na południu bez opadów. W ciągu dnia możliwe silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 500 m, wieczorem do 300 m.

Temperatura wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, do 9 st. C na południu kraju. Wiatr słaby, w rejonie Zatoki Gdańskiej umiarkowany, z kierunków południowych. Miejscami na południu kraju wiatr słaby, zmienny. W Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h.

Prognoza pogody na noc. Mgły będą ograniczać widoczność

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, na południu kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami na zachodzie, północy i wschodzie kraju słabe opady deszczu i mżawki.

Opady deszczu prognozowane są na krańcach wschodnich Polski i we wschodniej połowie kraju silne zamglenia oraz mgły ograniczające widzialność miejscami średnio od 200 m do 300 m.

Temperatura minimalna od 2 do 5 st. C, chłodniej na wschodzie i południu - ok. 0 st. C oraz w rejonach podgórskich Karpat - od -3 st. C do 0 st. C. Wiatr słaby, w rejonie Zatoki Gdańskiej umiarkowany. Miejscami na południu kraju wiatr słaby, zmienny. Nad ranem na krańcach południowo-zachodnich Polski wiatr porywisty. W Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h.

Prognoza pogody. Jak będzie aura na początku tygodnia?

W poniedziałek zachmurzenie duże. Słabe opady deszczu i mżawki. Możliwe silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od około 5 st. C na wschodzie i w rejonach podgórskich, od 7 st. C do 9 st. C w centrum i nad morzem, do 12 st. C na zachodzie kraju.

Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem także dość silny, w porywach do 60 km/h, południowy, na zachodzie skręcający na zachodni. W górach wiatr w porywach do 60 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie duże, na południu kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Opady deszczu i mżawki, a nad morzem lokalnie burze.

Temperatura minimalna od 4 do 8 st. C, chłodniej na południu, od 1 do 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie, północy i miejscami w rejonach podgórskich Karpat porywisty, południowo-zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 80 km/h, a w Sudetach do 90 km/h.

Prognoza pogody. Ostrzeżenia IMGW

IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed roztopami dla powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego w województwie małopolskim, które obowiązuje do godz. 18 w środę (10 grudnia).

"Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Okresami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna w nocy od 0 do 3 st. C. Temperatura maksymalna od 5 do 8 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h, w porywach do 40 km/h, z południowego zachodu" - poinformowano w komunikacie dot. ostrzeżenia na stronie internetowej.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ekspert o problemach w ochrony zdrowia. ''Musimy przemodelować system. Nie pasuje do dzisiejszych czasów'' Polsat News Polsat News