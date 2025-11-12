W skrócie Noc z środy na czwartek przyniesie miejscami ujemne temperatury i gęste mgły, które znacznie ograniczą widoczność.

W czwartek pogoda poprawi się – szczególnie na południowym zachodzie kraju, gdzie temperatura sięgnie nawet 20 st. C.

W kraju spodziewane są umiarkowane i silniejsze podmuchy wiatru, a miejscami po południu możliwe są słabe opady deszczu na wybrzeżu.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w nocy ze środy na czwartek czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie, tylko na północnym wschodzie oraz na obszarach występowania mgieł okresami duże. We wschodniej połowie kraju oraz kotlinach górskich miejscami pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Termometry wskażą od 1 st. C miejscami na południowym wschodzie i 2 st. C, 3 st. C na wschodzie oraz lokalnie w centrum do 6 st. C na zachodzie. Tylko nad morzem oraz na obszarach w zasięgu wiatru fenowego w Sudetach od 8 st. C do 9 st. C. Chłodniej na Podhalu, około -1 st. C.

Pogoda. Optymistyczna prognoza na czwartek

Wiatr słaby, na północy umiarkowany i porywisty, nad morzem, na południu Opolszczyzny oraz na obszarach podgórskich Podkarpacia w porywach do 55 km/h, południowy i południowo-zachodni.

Na obszarach podgórskich w Sudetach wiatr okresami silny, do 45 km/h, w porywach do 75 km/h. Wysoko w Bieszczadach porywy wiatru do 60 km/h, a na szczytach Sudetów do 90 km/h.

W czwartek IMGW spodziewa się małego i umiarkowanego zachmurzenia, tylko początkowo na obszarach występowania mgieł; pod wieczór na wybrzeżu oraz Pomorzu Zachodnim okresami dużego. Zachmurzenie duże i całkowite może pojawić się lokalnie również w Beskidzie Niskim i Sądeckim.

Na wybrzeżu oraz Pomorzu Zachodnim pod wieczór mogą pojawić się słabe opady deszczu. Rano miejscami na wschodzie i w kotlinach górskich prognozowane są zaś zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Prognoza pogody. Na południowym zachodzie nawet do 20 st. C.

W czwartek temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na południowym wschodzie i 9 st. C miejscami na wschodzie, około 13 st. C w centrum, do 17 st. C, 19 st. C na południowym zachodzie, a na obszarach podgórskich w Sudetach położonych w zasięgu wiatru fenowego nawet około 20 st. C.

Najnowsze prognozy mówią o słabym i umiarkowanym wietrze, nad morzem okresami dość silnym, w całym kraju porywistym. Na obszarach podgórskich w Małopolsce w porywach do 55 km/h, nad morzem oraz na obszarach podgórskich Podkarpacia w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.

Na obszarach podgórskich w Sudetach wiatr okresami silny, do 45 km/h, w porywach do 75 km/h. Wysoko w Bieszczadach porywy wiatru do 70 km/h, na szczytach Sudetów do 100 km/h.

