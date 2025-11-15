Zmiana w pogodzie, pierwszy śnieg w tym roku. Zostały godziny

W nocy, z soboty na niedzielę, na północnym wschodzie zachmurzenie małe stopniowo od południowego zachodu wzrastające do dużego i całkowitego. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia możliwe na południu kraju.

Miejscami opady deszczu, a w drugiej połowie nocy na północnym wschodzie opady deszczu ze śniegiem i śniegu stopniowo przechodzące w deszcz, który przejściowo może marznąć i powodować gołoledź.

Temperatura minimalna od minus 4 st. C - minus 2 st. C na północnym wschodzie, około 2 st. C w centrum, do 4 st. C - 6 st. C na południowym zachodzie i południu.

Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, lokalnie na Podkarpaciu w porywach do 60 km/h, wschodni i południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 80 km/h.

Prognoza pogody, niedziela. Spadnie śnieg

W niedzielę zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia miejscami na południu oraz w drugiej połowie dnia w rejonie wybrzeża.

Miejscami opady deszczu, początkowo na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem i śniegu, a rano niewykluczone są tam lokalne opady marznące powodujące gołoledź.

Temperatura maksymalna od 2 st. C - 5 st. C na północy do 8 st. C - 11 st. C w centrum i na południu.

Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich Karpat porywisty, lokalnie na Podkarpaciu w porywach do 55 km/h, z kierunków południowych, w drugiej połowie dnia od północnego zachodu przechodzący na północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 80 km/h, w Karpatach do 70 km/h.

