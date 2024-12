Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (DGRSZ) odniosło się do wtorkowej publikacji portalu niezalezna.pl. Autor artykułu wskazywał, powołując się na informacje jednego z profili w mediach społecznościowych, że rodzina tragicznie zmarłego sierż. Mateusza Sitka dostanie 36 tys. zł brutto odszkodowania .

Kwotę porównywano do pieniędzy, jakie rzekomo mają trafić do afgańskich migrantów. Trzech nich - za niesłuszne zatrzymanie - miało żądać 240 tys. zł zadośćuczynienia. Wskazane osoby mają obecnie przebywać na terenie Niemiec i Wielkiej Brytanii .

Śmierć polskiego żołnierza. DGRSZ ucina medialne spekulacje

Jak podkreślono, z uwagi na dobro rodziny Dowództwo Generalnie nie ujawni konkretnych kwot w tej sprawie. "Pragniemy podkreślić, że są one znacznie wyższe" niż te podawane w mediach - zaznaczono.

Śmierć Mateusza Sitka. Raniono go na granicy polsko-białoruskiej

Mateusz Sitek został raniony nożem 28 maja. Zaatakował go na odcinku granicy w okolicach Dubicz Cerkiewnych (woj. podlaskie) jeden z mężczyzn, który razem z grupą próbował sforsować stalową zaporę.

Gdy żołnierz, używając tarczy ochronnej, blokował wyłom w stalowej zaporze na granicy, sprawca - po przełożeniu ręki przez płot - ugodził go nożem w klatkę piersiową. W stronę rannego i udzielającej mu pomocy funkcjonariuszki Straży Granicznej rzucano gałęzie i kamienie .

21-latek najpierw trafił do szpitala w Hajnówce, potem przetransportowano go do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Żołnierz zmarł 6 czerwca. Został pośmiertnie awansowany na stopień sierżanta Wojska Polskiego oraz odznaczony "Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju". Po ataku premier Donald Tusk zapowiedział utworzenie dodatkowej strefy buforowej przy granicy z Białorusią.