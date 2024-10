Jak wyliczają autorzy badania, taki wynik oznacza spadek poparcia dla KO o zaledwie 0,1 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego sondażu, przez co można uznać, że utrzymuje się ono na niezmiennym poziomie.

Nowy sondaż partyjny. PiS ze spadkiem, rośnie Trzecia Droga

Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje się na drugim miejscu, jednak w tym przypadku różnica jest bardziej zauważalna. W najbliższą niedzielę na PiS zagłosowałoby 29,5 proc. respondentów, co oznacza spadek o 1,5 punktu procentowego w odniesieniu do ostatniego badania.

Podium zamyka Trzecia Droga z poparciem wynoszącym 11,1 proc. ankietowanych. Taki wynik oznacza wzrost poparcia o 0,6 punktu procentowego i wystarcza, by utrzymać się na trzecim miejscu.

Sondaż partyjny. Konfederacja z największym wzrostem poród partii. Lewica traci pozycję

W najnowszym sondażu Trzeciej Drodze depcze po piętach Konfederacja , mogąca pochwalić się największym wzrostem poparcia spośród czołowych partii. Na ugrupowanie zagłosowałoby 10,5 proc. badanych, co daje wzrost o 2,1 punktu procentowego.

Na tym samym poziomie utrzymuje się poparcie Lewicy, która w nowym badaniu zachowała poparcie rzędu 8,7 proc. Mimo to partia spadła o jedną pozycję w dół w porównaniu do poprzedniego sondażu, w którym zajmowała czwarte miejsce. To efekt sukcesu Konfederacji, która wyparła Lewicę z dotychczasowej pozycji.