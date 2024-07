Gdyby wybory do parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę, do urn udałaby się więcej niż połowa uprawnionych do głosowania - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. 35 proc. zapytanych osób zadeklarowało, że "na pewno" wzięłoby w udział w głosowaniu, a odpowiedź "raczej" wybrało 20,4 proc. badanych Polaków.