Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Bardziej pogodnie i ciepło w ciągu dnia

Do Polski zacznie napływać dość suche powietrze kontynentalne ze wschodu. W sobotę najwięcej rozpogodzeń synoptycy spodziewają się na zachodzie Polski . Wschodnia część kraju będzie jeszcze pochmurna, ale nawet tam nie powinno już padać.

W pierwszy dzień weekendu najchłodniej będzie na północnym wschodzie i wschodzie, gdzie temperatury wyniosą około zera. Na północy i w centrum będą 1-2 stopnie, a najcieplej będzie na południowym zachodzie: do 6 stopni Celsjusza.

Chociaż wiatr przeważnie będzie umiarkowany, to na południowym zachodzie porywy mogą osiągać do 60 km/h. Wysoko w Sudetach natomiast może wiać nawet do 100 km/h.