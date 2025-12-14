W skrócie Trwa spór między prezydentem a rządem o przekazanie Ukrainie myśliwców MiG-29.

Szef MSZ Radosław Sikorski sugeruje, że poprzednik Karola Nawrockiego był informowany o planach.

BBN i Ministerstwo Obrony Narodowej przerzucają się odpowiedzialnością za niedostateczne informowanie głowy państwa o szczegółach donacji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wśród polskich polityków nie cichnie temat ewentualnego przekazania stronie ukraińskiej myśliwców MiG-29. Karol Nawrocki tłumaczył, że nie był informowany o planach rządu.

Oliwy do ognia dolał w niedzielę rano Radosław Sikorski, który opublikował wpis na platformie X.

"Oświadczam, że Prezydent RP nie tylko wiedział o planie przekazania walczącej Ukrainie myśliwców MIG-29, ale że blisko i owocnie współpracowaliśmy, aby do decyzji przekonać Sztab Generalny Wojska Polskiego" - napisał szef MSZ.

Na koniec oznaczył byłego przywódcę Andrzeja Dudę i zapytał "Czyż nie?".

Nowy wpis Radosława Sikorskiego, reaguje szef BBN

Na tym nie koniec. Na wpis szefa MSZ odpowiedział współpracownik Karola Nawrockiego Sławomir Cenckiewicz. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego zwrócił uwagę na jeden z poruszonych wątków. Chodzi o ewentualną niechęć wojska do przekazania sprzętu Ukrainie.

"Minister spraw zagranicznych oficjalnie informuje o oporze Sztabu Generalnego WP wobec donacji myśliwców dla Ukrainy? Po co, dlaczego? To prawda?" - pytał Cenckiewicz na X.

Rozwiń

Spór o MiG-i. Prezydent Nawrocki kontra rząd Tuska

O temacie MiG-ów w środę poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON zaznaczył, że myśliwcom produkcji radzieckiej kończą się resursy. Samoloty nie będą mogły uczestniczyć w działaniach operacyjnych. W zamian za samoloty Polska chce uzyskać od Ukrainy zdolności i technologie w zakresie dronów.

Następnie do sprawy odniósł się prezydent Nawrocki, który stwierdził, że "musiało się wkraść jakieś nieporozumienie" i informacji o możliwości przekazania MiG-ów nie miał.

Ta wypowiedź otworzyła serię wzajemnych oskarżeń urzędników obu stron. Kosiniak-Kamysz oświadczył, że temat myśliwców był poruszany na posiedzeniach rządowego komitetu bezpieczeństwa.

Konflikt Karola Nawrockiego z rządem. BBN odpowiada ministerstwu

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk doprecyzowywał, że prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego było dwukrotnie informowane o możliwości donacji MiG-ów. Polityk dodał, że resort obrony dysponuje protokołami z wypowiedziami i listą obecności na posiedzeniu komitetu.

W odpowiedzi BBN oświadczyło, że prezydent nie był "szczegółowo informowany". "Dyskusje Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego Rady Ministrów, pozbawione konkretów w zakresie skali donacji, warunków i daty przekazania maszyn oraz liczby samolotów, a tym bardziej posty w mediach społecznościowych, zapowiadające decyzję w tej sprawie umieszczane kilkadziesiąt godzin temu, nie są formą rzetelnego informowania Głowy Państwa" - czytamy w komunikacie prezydenckiego biura.

O kwestii przekazania myśliwców stronie ukraińskiej żywo dyskutowano też w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii".

Obowiązkowa służba wojskowa? Arłukowicz: "Ciągoty" Cenckiewicza i Kaczyńskiego Polsat News Polsat News