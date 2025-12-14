W skrócie Joanna Scheuring-Wielgus krytykuje wypowiedź prezydenta Karola Nawrockiego o konieczności dostosowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Polski do wizji USA.

Europosłanka wyraża obawy, że strategia USA pod rządami Trumpa marginalizuje Europę, stawiając na relacje biznesowe z Rosją, Chinami, Indiami i Japonią.

Scheuring-Wielgus zarzuca prezydentowi Nawrockiemu brak zaangażowania Polski w negocjacjach o Ukrainie i wskazuje na pogorszenie pozycji kraju na arenie międzynarodowej.

Joanna Scheuring-Wielgus była pytana w Radiu ZET o nową strategię bezpieczeństwa narodowego USA. - Dla mnie porażające jest, nie sam ten dokument, ale to, co mówi Karol Nawrocki - powiedziała, nawiązując do wypowiedzi prezydenta, jaka padła podczas jego wizyty na Łotwie.

Prezydent wyraził zadowolenie z niepodpisania polskiej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Strategię tę przyjęła w lipcu 2025 roku Rada Ministrów; jest to cykliczny i współtworzony z BBN kierunkowy dokument dla wszystkich instytucji państwowych. Poprzedni taki dokument pochodził z 2020 roku.

- Osobiście się także cieszę i poczytuję to jako sukces mojej kancelarii, że nie podpisaliśmy Strategii Bezpieczeństwa Narodowego i pracujemy nad wypracowaniem nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Bo widzimy, że Strategia Bezpieczeństwa Narodowego największego naszego sojusznika w zakresie bezpieczeństwa, czyli Stanów Zjednoczonych, właśnie wychodzi na światło dzienne i ją widzimy. Dlatego musimy dopasować także naszą strategię bezpieczeństwa narodowego do wizji naszego sojusznika - ocenił prezydent RP.

Europosłanka mocno sprzeciwiła się tym słowom. - Mnie to przeraża, to jest dla mnie zdrada stanu - stwierdziła, dodając, że "w strategii Trumpa Europa jest traktowana jako zło konieczne".

Strategia bezpieczeństwa narodowego. Scheuring-Wielgus uderza w Nawrockiego

- Sojusznikami są: Rosja, Chiny, Indie, Japonia. Europy tam nie ma, jemu nie zależy na dobrych relacjach, tylko na biznesie - dodała Scheuring-Wielgus, oceniając, że prezydent USA posługuje się wysłannikami, którzy za plecami Europy "ustalają biznesy z Rosją".

- Jeśli nasz prezydent nie potrafi się od tego odciąć, a sprawa dotyczy naszego bezpieczeństwa, to dla mnie to jest zdrada stanu - zaznaczyła.

Scheuring-Wielgus obwiniła Nawrockiego także o brak udziału Polski w negocjacjach dotyczących Ukrainy. Jej zdaniem to prezydent doprowadził do braku spójności w tym, jak widziany jest nasz kraj na arenie międzynarodowej, m.in. poprzez swój stosunek do Kijowa.

Karol Nawrocki o strategii bezpieczeństwa narodowego USA: Nie może być zaskoczeniem

Goszcząc na Łotwie prezydent stwierdził, że założenia nowego planu USA nie powinny być zaskoczeniem dla kogoś, kto śledził wypowiedzi Donalda Trumpa.

Według Nawrockiego tezy zawarte w dokumencie w żaden sposób "nie są konfrontacyjne do wizji bezpieczeństwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które nie są tylko biorcami, ale dawcami bezpieczeństwa". Prezydent uważa, że Trump dał też Europie ważny sygnał.

- Dopiero Donald Trump musiał przyjść do Białego Domu, żeby powiedzieć do Europy Zachodniej tak, żeby te państwa zrozumiały: UE znajduje się w kryzysie i chaosie. Może dlatego my tu w regionie nie rozumiemy się czasami z państwami zachodniej Europy, bo jesteśmy przy granicy z neoimperialną Rosją i zajmujemy się najważniejszymi sprawami: tu zaczyna się wspólne bezpieczeństwo - powiedział Karol Nawrocki.

