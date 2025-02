W sobotę potężne opady śniegu przyczyniły się do sporych utrudnień w tej części Francji . Jak donoszą tamtejsze media, w niektórych miejscach w ciągu kilku godzin spadło prawie 50 cm białego puchu .

Francja. Masyw Centralny pod wielką warstwą śniegu. Atak zimy

Utrudnienia na drogach najbardziej doskwierają kierowcom, którzy przez śliską ale i zasypaną nawierzchnię muszą jechać powoli i niejednokrotnie zatrzymywać swoje pojazdy. Do walki ze śniegiem wysłano ciężarówki, które mają udrażniać trasy, jednak mimo wszystko kierowcy muszą wykazywać się cierpliwością.

Potężne opady śniegu paraliżują część Francji

Z kolei kierowca ciężarówki Gayo Sow, który utknął na kilka godzin na trasie, przekazał w rozmowie z mediami, że "lepiej nie próbować ponownie nigdzie wyjeżdżać, bo jest to ryzykowne". Jednak niektórzy z prowadzących pojazdy wykazują się lekkomyślnością, na co zwracał uwagę mężczyzna obsługujący pług. Jak mówił, mimo lokalnego zakazu, zdarzają się kierowcy, którzy go ignorują i wjeżdżają na trasę.