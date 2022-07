Pogoda w Polsce na początku lipca to ochłodzenie i opady deszczu, nie brakuje też ostrzeżeń przed groźnymi burzami. W Tatrach spadł śnieg, a synoptycy ostrzegają przed trąbami wodnymi. Niższe temperatury to chwila oddechu przed tym, co czeka nas już w połowie miesiąca. Upały w Polsce mogą być rekordowe.

Prognoza długoterminowa: upały w Polsce już 17 lipca

Początek tygodnia w Polsce to aura niemal identyczna jak w miniony weekend. Temperatury podskoczą maksymalnie do 23 kresek powyżej zera, jednak każdy kolejny dzień to lekkie ocieplenie i w środę 13 lipca na zachodzie kraju termometry pokażą 27°C. W kolejnych dniach nie należy spodziewać się większych zmian.

Upały w Polsce dotrą do nas pod koniec tygodnia, co potwierdziła amerykańska instytucja rządowa NOAA, zajmująca się prognozowaniem pogody. Stworzony przez Global Forecast System numeryczny model prognozy pogody dla Polski pokazuje, że gorąco może być już 17 lipca. Słupki rtęci pokażą ponad 30°C, a żar z nieba poleje się głównie w zachodniej i południowej Polsce.

Upały w Polsce. Będzie ponad 40 stopni Celsjusza?

Upały w Polsce, które mają rozpocząć się 17 lipca, utrzymają się przez kilka kolejnych dni za sprawą gorącego powietrza znad Afryki i Hiszpanii. Przesuwa się ono w stronę Europy Zachodniej i Środkowej. Global Forecast System przewiduje, że jeśli niże w naszym kraju będą słabe, do kraju wedrze się ekstremalny upał.

Zdjęcie Według Globalnego Systemu Prognozowania Pogody (GFS) upały w Polsce to rekordowe 43°C. / wxcharts.com / materiał zewnętrzny

Wystąpienie słabych niżów według GFS to zapowiedź, że najgorzej będzie 19 lipca na zachodzie kraju. Mieszkańcy Wrocławia, Leszna i Zielonej Góry doświadczą rekordowych 43°C. Równie gorąco ma być w Poznaniu, Kaliszu i Świebodzinie, gdzie termometry pokażą 42°C. Nieco zimniej i oczko mniej ma być w Szczecinie i Bydgoszczy.

W Krakowie słupki rtęci mają podskoczyć do 40°C, a do 39°C w Rzeszowie. Najzimniej 19 lipca ma być w Gdańsku, gdzie termometry mają pokazać "tylko" 30°C.

Sprawdzalność prognoz GFS dochodziła w latach ubiegłych do 84-87 proc., jednak Model GFS cechuje się małą dokładnością powyżej siedmiu dni, dlatego pojawienie się rekordowych temperatur nie jest jeszcze pewne.

Upały w Polsce. Do kiedy utrzymają się wysokie temperatury?

Rekordowe upały w Polsce, o ile wystąpią, znikną kilka dni później i według wstępnych prognoz już 22 lipca słupki rtęci pokażą 25 stopni powyżej zera. Każdy kolejny dzień ma być jeszcze bardziej pochmurny, a koniec lipca to zapowiedź opadów deszczu.

Upały w Polsce mogą również nie opuścić nas w sierpniu. Jak przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, drugi miesiąc wakacji to zapowiedź przekroczenia wieloletniej normy średniej miesięcznej temperatury powietrza na obszarze całej Polski. Z kolei pogoda w sierpniu pod kątem opadów ma być podobna jak w ubiegłych latach.

Upały w Polsce. Czy będzie pobity rekord?

Jeżeli zapowiedzi GFS potwierdzą się, będziemy świadkami pobicia rekordu najwyższej temperatury odnotowanej w naszym kraju. Ten nie został pobity od ponad stu lat.

Dotychczas tylko raz w historii pomiarów odnotowano w Polsce wynik powyżej 40°C. Miało to miejsce 29 lipca 1921 roku w Prószkowie w województwie opolskim.

To jeden ze scenariuszy. Zupełnie inaczej upały w Polsce wyglądają według zapowiedzi ECMWF, czyli modelu Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych. Synoptycy z centrum spodziewają się wysokich temperatur, ale ci tłumaczą, że słupki rtęci nie przekroczą 35°C. Tak ciepło ma być szczególnie na Śląsku, a upały nie potrwają długo.

