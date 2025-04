Ważny dzień tuż po Wielkanocy. Wiele osób zapomina o tym święcie

Dzień Ziemi to coś więcej niż tylko kolejne hasło w kalendarzu, czy temat do szkolnego plakatu. To globalna inicjatywa, która od lat ma jeden, prosty cel: przypomnieć wszystkim - od polityków, przez nauczycieli, aż po najmłodszych - że nasza planeta to jedyny dom, jaki mamy. A skoro już się nim dzielimy, warto o niego zadbać.