Afera wizowa. Mateusz Morawiecki uderzył w rząd Tuska

Morawiecki nawiązywał do obecnej sytuacji politycznej i decyzji Parlamentu Europejskich. Unijna instytucja przyjęła tzw. pakt migracyjny . - Cała ta komisja ma przykryć podpisany przez Tuska pakt migracyjny, który jest bardzo groźny, bo rzeczywiście może grozić, że do Polski wpłynie wielu terrorystów - odpowiadał na pytanie Michała Szczerby .

W międzyczasie doszło do wykluczenia z obrad komisji Andrzeja Śliwki . Poseł PiS najpierw złożył wniosek o wyłączenie przewodniczącego z obrad. Propozycja nie przeszła. Przy próbie podjęcia następnego wniosku Michał Szczerba wyłączył mu mikrofon. - Stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad i wykluczam pana z komisji. Proszę o opuszczenie sali - oświadczył przedstawiciel KO.

Komisja śledcza. Morawiecki pokazał zdjęcie

Podczas przesłuchania Morawiecki prezentował m.in. zdjęcie przewodniczącego gremium z napisem "uchodźcy mile widziani". - To jest pana zdjęcie z roku 2015, którym pan się szczycił. To jest realizacja polityki migracyjnej Donalda Tuska, my ją powstrzymaliśmy w 2018 roku - podkreślał były premier.