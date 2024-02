"Nazwijmy rzeczy po imieniu. To zdjęcie ukazuje ukraińskie zboże wysypywane z ciężarówek przez polskich, ale w rzeczywistości prorosyjskich prowokatorów. Pseudoblokada na granicy trwa " - pisał o jednym z incydentów mer Lwowa Andrij Sadowy .

Minister odpowiada na słowa Ukraińców. "Niesprawiedliwe"

Minister przekazał, że "jest wprowadzony częściowo". - Jeśli będą naruszone rynki, to wtedy w stosunku do poszczególnych towarów. W niektórych przypadkach tak - wskazywał członek rządu.

Protesty rolników. "Słuszna sprawie"

Przypomniał, że rolnicy wyjechali na ulice w całej Europie i "trzeba ich zrozumieć". Członek rządu zaznaczył, że nie podobają mu się blokady dróg. W tym kontekście zaapelował do manifestantów. - Apeluję do rolników, by była jak najmniejsza uciążliwość dla osób, które korzystają z dróg itd. - mówił.